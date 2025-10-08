Argentina golea y avanza a cuartos del Mundial Sub20 y Colombia enfrentará a España

Con doblete de Maher Carrizo, la Albiceleste aseguró su pase; Colombia también avanzó tras vencer 3-1 a Sudáfrica y se medirá ante España en la siguiente ronda

El argentino Mateo Silvetti celebra el cuarto gol de su equipo en el duelo ante Nigeria de la fase de grupos del Mundial Sub20 el miércoles 8 de octubre del 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

SANTIAGO.- Con un doblete de Maher Carrizo y sendos tantos de Alejo Sarco y Mateo Silvetti, Argentina goleó el miércoles 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos de final del Mundial Sub20, donde lo espera México.

A la misma hora, Colombia derrotó 3-1 a Sudáfrica y enfrentará a España en cuartos.

La Albiceleste prácticamente sentenció el cotejo en el Estadio Nacional de Santiago a los dos minutos, cuando Sarco se arrojó para empujar al gol un rebote que del arquero Ebenezer Harcourt ante un remate de Dylan Gorosito en el área. El potente delantero del Bayer Leverkusen alemán es el goleador del torneo con cuatro tantos.

A los 23 minutos, los dirigidos de Diego Placente ampliaron la ventaja. Con un zurdazo de tiro libre al palo del arquero, Carrizo aprovechó una barrera mal armada y la floja respuesta de Harcourt.

Tras el primer cuarto de hora letal, Nigeria reaccionó y generó peligro explotando la espalda del lateral derecho Gorosito. Así, el arquero Santino Barbi tapó dos mano a mano mientras que el delantero Kparobo Arierhi desaprovechó un cabezazo solo frente al arco.

El segundo tiempo vio a Argentina volver a pisar el acelerador para asegurar la victoria y cuidar a sus estrellas cara al exigente partido que le espera el sábado contra el Tri.

Un pase en profundidad de Milton Delgado dejó a Carrizo cara a cara con Harcourt y el delantero de Vélez definió con un toque suave al primer palo.

El ingresado Silvetti, recientemente adquirido por el Inter Miami, decretó la goleada al 66 tras enganchar en el área y definir de zurda al poste más alejado.

“Nosotros jugamos con la pelota y México también, así que va a ser un partido en donde los dos buscaremos el arco contrario”, indicó el técnico Diego Placente. “Habrá que tomar precauciones porque los dos equipos tienen buenos jugadores”.

Colombia enfrentará a España

Con gol de Joel Canchimbo y un doblete de Neyser Villarreal, la selección colombiana superó 3-1 a Sudáfrica para meterse en cuartos de final, donde enfrentará el sábado a España, uno de los grandes candidatos a conquistar el Mundial Sub20.

Canchimbo conectó un centrode Óscar Perea a los siete minutos para abrir el marcador en el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca. Sudáfrica empató transitoriamente con un tanto del mediocampista Mfundo Vilakazi a los 52 minutos.

Al 63, Villarreal aprovechó otro centro filoso de Perea para volver a poner en ventaja a los cafeteros. Y a los 95 el ariete aseguró la victoria con un derechazo ante la salida del portero Fletcher Smythe-Lowe.

Los dirigidos por César Torres, que se mantienen invictos en el certamen, ganaron el Grupo F en el que también están Noruega, Nigeria y Arabia Saudí.