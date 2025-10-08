El Dólar
Incauta CBP más de $4.4 millones en cocaína en el Puente del Comercio Mundial

Iba escondida dentro de un remolque de tractor

La CBP incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional investigan la incautación. [CBP/Cortesía]
Carlos Figueroa/Líder Web

Laredo, Tx.— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el Puerto de Entrada de Laredo, incautaron cocaína valuada en más de $4.4 millones escondida dentro de un remolque de tractor.

“Nuestros oficiales de primera línea de la CBP siguen dedicados a la misión de seguridad fronteriza de la CBP, y esa dedicación, la aplicación de tecnología y la experiencia en inspecciones condujeron a esta importante incautación de cocaína”, declaró Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo.

“Incautaciones como estas reflejan la realidad de la amenaza de las drogas que enfrentamos a diario y nuestra determinación de mantener una postura firme para interceptar este veneno y evitar que llegue a las calles de Estados Unidos”, continuó.

La incautación ocurrió el 1 de octubre en el Puente del Comercio Mundial, cuando un oficial de CBP remitió un tractor Pinnacle 2022 que transportaba un envío de piezas de remolque, para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 144 paquetes con un total de 335.10 libras de presunta cocaína. El narcótico tiene un valor en la calle de $4,474,272.

