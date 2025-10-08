IRS suspenderá a casi la mitad de su personal por cierre del gobierno en EU

La agencia reducirá su plantilla activa a 53.6% mientras continúa el cierre federal por falta de acuerdo presupuestal entre Trump y el Congreso, sin una solución inmediata a la vista

La sede del Servicio Interno de Impuestos en Washington el 10 de agosto del 2024. (AP foto/Ted Shaffrey)

WASHINGTON.- El Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS) suspenderá temporalmente a casi la mitad de su fuerza laboral como parte del cierre gubernamental en curso, según un plan de contingencia actualizado publicado en el sitio web de la agencia el miércoles.

La mayoría de las operaciones del IRS están cerradas, indicó la agencia en una carta separada dirigida a su personal.

La noticia llega después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograran llegar a un acuerdo para financiar las operaciones federales, y el cierre del gobierno ha entrado en su segunda semana, sin un desenlace claro a la vista.

El primer Plan de Contingencia por Interrupción de Apropiaciones preveía los primeros cinco días hábiles de operaciones, cuando se establecía que el departamento permanecería abierto utilizando los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación de los demócratas.

Ahora, solo 39.870 empleados, o el 53,6%, seguirán trabajando.

Trump expresó la semana pasada que aproximadamente unos 750.000 trabajadores federales probablemente serían suspendidos temporalmente y que algunos serían despedidos.

Ya a principios de este año el IRS emprendió despidos masivos bajo la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental, afectando a decenas de miles de trabajadores. A finales de 2024, la agencia empleaba aproximadamente a 100.000 trabajadores, y actualmente ronda los 75.000.