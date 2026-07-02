Escalan el Empire State para comprometerse y terminan arrestados

La pareja desplegó una pancarta por la paz durante la peligrosa maniobra realizada sin autorización oficial

Dos personas se sostienen en la punta de la antena del edificio Empire State mientras despliegan una pancarta, el miércoles 1 de julio de 2026, en Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Dos personas se sostienen en la punta de la antena del edificio Empire State mientras despliegan una pancarta, el miércoles 1 de julio de 2026, en Nueva York. (WABC-TV vía AP)

NUEVA YORK.- Una pareja intrépida escaló el miércoles la antena del edificio Empire State y desplegó una pancarta sobre “el poder del amor” y la paz, aparentemente como parte de una audaz propuesta de matrimonio a gran altura, a la que poco después le siguió su arresto.

Los escaladores rusos, conocidos como Angela Nikolau e Ivan Beerkus, fueron el tema del documental “Skywalkers: A Love Story” —realizado por Netflix y difundido a partir de 2024— sobre sus hazañas de “rooftopping” y su naciente romance.

Vestidos de negro y con mascarillas —pero sin arneses—, ambos mantuvieron el equilibrio sobre un borde angosto y parecieron besarse en lo alto de la antena del rascacielos neoyorquino, según mostraron imágenes de video captadas por un helicóptero de noticias. La pancarta —en la que se leía “cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz”— ondeaba desde la estructura, que se eleva 443 metros (1.454 pies) sobre la región central de la isla de Manhattan.

Después de permanecer allí por cierto tiempo, recogieron la pancarta y comenzaron a bajar, abriéndose paso entre la celosía metálica hasta una cornisa más ancha, donde una de las personas pareció instalar un equipo fotográfico y se arrodilló. Después de besarse y abrazarse de nuevo, la otra persona se tomó selfis con la mano izquierda extendida, como si estuviera examinando un anillo.

Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía comenzaron a subir por una escalera en la delgada estructura para interceptarlos. Un video de cámara corporal de la policía muestra a un agente saludando y explicando: “Bueno, no pueden estar aquí arriba”.

Una voz fuera de cámara responde, aparentemente con esta frase: “Estamos comprometidos” en matrimonio.

Unos segundos después, los agentes llegaron a un descanso dentro de la antena y se encontraron con la pareja, que bajaba por una escalera y habló tranquilamente con la policía, según muestra el video.

Nikolau publicó imágenes de la aventura en sus cuentas de redes sociales, incluida una foto en la que mostraba un anillo de compromiso sobre una vista aérea de Manhattan.

Los dos escaladores —a quienes la policía identificó por sus nombres formales, Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov— fueron arrestados por allanamiento, imprudencia temeraria y otros cargos. Por el momento no estaba claro si tenían abogados que pudieran declarar sobre las acusaciones. Se enviaron mensajes a la pareja para solicitarles sus comentarios.

“Skywalkers: A Love Story” sigue a Beerkus y Nikolau mientras realizan ascensos a menudo no autorizados de estructuras altas, a veces haciéndose pasar por trabajadores de la construcción para colarse.

Se desconoce cómo fue que la pareja obtuvo acceso a la antena, que se eleva muy por encima de las áreas públicas del edificio de 102 pisos. La administración del mismo indicó en un comunicado que el episodio fue “no autorizado” y no puso en riesgo a nadie en el rascacielos.

La administración no respondió preguntas sobre cómo fue que las dos personas llegaron a la antena y qué interacciones, si las hubo, tuvieron con los trabajadores de seguridad. A los visitantes del Empire State se les revisa y se les dice que no lleven paquetes grandes, equipo deportivo, disfraces ni mascarillas, entre otros artículos.

La turista Julie Morris declaró a estaciones locales de televisión que estaba en una de las plataformas de observación del edificio cuando vio a dos personas pasar por unas puertas de malla hacia un área restringida. Dijo que supuso que la pareja, que no llevaba mascarillas, trabajaba allí.

Los transeúntes miraban boquiabiertos desde las aceras cercanas a la torre de oficinas de estilo Art Deco.

“Es una locura, es como si fuera una película”, expresó Jonathan Roman, un turista proveniente de la ciudad escocesa de Glasgow. Él y su hijo de 15 años tenían boletos para subir a una de las plataformas de observación, pero llegaron y encontraron que el ingreso al edificio había sido suspendido debido a la actividad en la antena.

Aun así, el espectáculo era “probablemente más emocionante que subir a la plataforma de observación por segunda vez”, observó Roman.

En el pasado, escaladores temerarios han subido por la antena y otras partes del Empire State. Esos ascensos han sido en gran medida no autorizados. Sin embargo, en 2023 el actor y músico Jared Leto recibió permiso de subir hasta la base de la antena desde el piso 86 para promocionar una gira.