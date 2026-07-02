Celebra Familia UAT graduación de niñas y niños de los CENDI y CDIN

La ceremonia de graduación fue encabezada por la presidenta honoraria de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya. [Agencias]

La ceremonia de graduación fue encabezada por la presidenta honoraria de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Un total de 118 niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y del Círculo de Desarrollo Infantil (CDIN) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concluyeron satisfactoriamente su educación inicial, listos para integrarse a su próxima etapa escolar. Este logro consolida el compromiso de la máxima casa de estudios con la formación integral y el bienestar de las familias de su comunidad universitaria.

La ceremonia de graduación fue encabezada por la presidenta honoraria de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, quien, en su mensaje, y a nombre del rector Dámaso Anaya Alvarado, felicitó a las y los graduados, así como al personal docente por su dedicación y a las familias por su constante apoyo.

Asimismo, destacó el orgullo institucional al celebrar este paso en la vida de los pequeños, quienes, durante el ciclo escolar, no solo adquirieron conocimientos básicos, sino también valores como la amistad, el respeto y el esfuerzo.

En su oportunidad, las directoras de los respectivos centros formativos Claudia Verónica Cedillo de los Santos (CENDI Empresarial), Olivia Carolina Ortegón Ramírez (CDIN Victoria) y Verónica Raquel Garza López (CENDI UAT Victoria) hicieron uso de la palabra, coincidiendo en reconocer el respaldo de la administración rectoral, así como el impacto positivo del trabajo conjunto para garantizar entornos de aprendizaje seguros.

Las generaciones que concluyeron sus actividades estuvieron compuestas por 71 alumnos pertenecientes a la cuadragésima tercera generación del CENDI UAT Victoria; 34 de la segunda generación del CENDI Empresarial; y 13 alumnos de la cuarta generación del CDIN Victoria.

El programa, desarrollado en el Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria, incluyó los honores reglamentarios a los símbolos patrios, el último pase de lista de los contingentes y emotivos discursos de agradecimiento bilingües a cargo de alumnas egresadas, finalizando de forma emotiva con una pieza musical interpretada por los graduados y un espectáculo de entretenimiento para los pequeñines.