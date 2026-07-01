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Remonta Bélgica ante Senegal y avanza con gol agónico

Youri Tielemans marcó de penal en la prórroga para consumar una espectacular remontada tras ir perdiendo 2-0

El belga Youri Tielemans (8) celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido ante Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernandez)
AP

SEATTLE.- Youri Tielemans anotó un penal en el tiempo añadido de la prórroga y Bélgica remontó una desventaja de dos goles para vencer el miércoles a Senegal 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial.

Tielemans recibió una falta apenas instantes antes de que concluyeran los 30 minutos de la prórroga y el árbitro marcó el penalti después de una revisión en video.

Habib Diarra e Ismaïla Sarr pusieron a los senegaleses al frente 2-0, pero el suplente Romelu Lukaku recortó distancias al minuto 86 y Tielemans empató en el 89.

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