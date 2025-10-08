Arabia Saudí da un paso más hacia la clasificación al Mundial 2026

Con doblete de Firas Al-Buraikan, los saudíes lideran el Grupo B y asegurarán su pase si vencen a Irak; Indonesia quedó al borde de la eliminación

Feras Albrikan, izquierda, de Arabia Saudí, celebra después de anotar el primer gol de su selección en el partido de las eliminatorias asiáticas rumbo a la Copa del Mundo 2026, correspondiente al grupo B entre Arabia Saudí e Indonesia, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Yeda, Arabia Saudí. (AP Foto)

YEDA, Arabia Saudí.- Arabia Saudí venció el miércoles 3-2 a Indonesia para quedar a 90 minutos de la clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Una victoria contra Irak el próximo martes, también en Yeda, garantizaría a Arabia Saudí el primer lugar en el Grupo B y una séptima aparición en la Copa del Mundo.

En la cuarta ronda de clasificación asiática, solo los ganadores de los dos grupos de tres obtienen plazas automáticas para el torneo. Los segundos lugares avanzan a una quinta ronda.

Indonesia, dirigida por el exdelantero de los Países Bajos y Barcelona, Patrick Kluivert, pegó primero cuando Kevin Diks convirtió un penal a los 11 minutos. Seis minutos después, Saleh Abu Al-Shamat igualó, y el penalti de Firas Al-Buraikan a los 37 puso a Arabia Saudí por delante.

Al-Buraikan anotó de nuevo justo después de la hora de juego, pero Diks convirtió un segundo penalti a los 89. Mohamed Kanno de Arabia Saudí fue expulsado en el tiempo de descuento, pero los anfitriones mantuvieron la victoria.

La oportunidad de Indonesia de regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 1938 se acabará si pierde contra Irak el sábado.

Más temprano en el Grupo A, Qatar empató 0-0 con Omán en Al-Rayyan.

“Jugamos bien durante todo el partido contra un equipo obstinado que defendió bien y cerró los espacios. A pesar de eso, creamos varias oportunidades pero no pudimos convertirlas en goles”, afirmó el entrenador de Qatar, Julen Lopetegui.

Omán, el único equipo en la cuarta ronda que nunca ha aparecido en la Copa del Mundo, juega el sábado contra los Emiratos Árabes Unidos.

“Un empate es el mejor resultado para ambos equipos hoy. Una derrota habría perjudicado nuestras posibilidades de clasificación para la Copa del Mundo. No tenemos mucho tiempo antes de enfrentar a los EAU, pero nos prepararemos bien para mantener vivo nuestro sueño de la Copa del Mundo”, comentó el entrenador de Omán, Carlos Queiroz.