Consignan a conductor tras accidente que dejó motociclista lesionado

El presunto responsable fue detenido por invadir la vía de preferencia; la víctima fue trasladada al IMSS para recibir atención médica, mientras autoridades realizan el deslinde de responsabilidades

En el lugar se encontraba una unidad médica que brindó atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, identificado como Francisco Javier “H”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

En el lugar se encontraba una unidad médica que brindó atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, identificado como Francisco Javier “H”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El conductor responsable de un accidente fue consignado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, tras el percance vial registrado en la Carretera Aeropuerto, frente a la terminal aérea, que dejó como saldo un motociclista lesionado.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Nuevo Laredo acudieron al sitio luego de recibir el reporte del incidente, donde localizaron una motocicleta Italika modelo 2019 color negro con daños en el costado izquierdo y un vehículo Volkswagen Passat gris modelo 2009 con placas del estado de Texas.

En el lugar se encontraba una unidad médica que brindó atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, identificado como Francisco Javier “H”, quien fue trasladado al Hospital General número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor del automóvil, Cornelio “F”, de 47 años, fue señalado por invadir la vía de preferencia, lo que derivó en el impacto y en las lesiones del motociclista. Tras ser informado de sus derechos, fue detenido y trasladado a las instalaciones de Tránsito y Vialidad para su puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Autoridades indicaron que no se localizaron testigos oculares del hecho. Ambos vehículos fueron asegurados y enviados al corralón, mientras se desarrollan las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.