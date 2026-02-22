Impulsa Bienestar Animal la adopción responsable

Todos los perros y gatos se entregan a sus nuevas familias vacunados, desparasitados, esterilizados y con su dosis de Bravecto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Bienestar Animal informó que la reciente Feria de Adopciones registró una destacada asistencia de familias interesadas en brindar una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados, logrando que varios de ellos encontraran un nuevo hogar lleno de cuidado y cariño.

Durante la jornada, la ciudadanía respondió de manera positiva al llamado de adoptar con responsabilidad, refrendando el compromiso colectivo con el bienestar y la protección de los animales de compañía. Cada adopción representa no solo una nueva historia para los rescatados, sino también la construcción de una cultura más consciente y solidaria.

La dependencia recordó que todos los perros y gatos se entregan a sus nuevas familias vacunados, desparasitados, esterilizados y con su dosis de Bravecto, garantizando así condiciones óptimas de salud y fomentando la tenencia responsable.

Finalmente, se invita a las personas interesadas en adoptar a un perro o un gato a seguir las redes sociales oficiales de la Dirección de Bienestar Animal, donde de manera constante se publica el perfil de los animalitos disponibles en adopción, así como información sobre próximas jornadas y requisitos del proceso.