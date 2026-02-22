Tormenta invernal histórica pone en alerta a la costa este de Estados Unidos

Autoridades prevén fuertes nevadas, vientos intensos e inundaciones desde Washington hasta Boston, con condiciones de viaje peligrosas y posibles cortes de energía durante el fin de semana

Peatones intentan cruzar las calles nevadas, el lunes 26 de enero de 2026, en la ciudad de Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

NUEVA YORK.- Una tormenta que se intensifica rápidamente provocó el sábado alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Boston, mientras las comunidades a lo largo de la costa este se preparan para la llegada de fuertes nevadas y vientos para el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó su evaluación sobre la posible gravedad de una tormenta que, apenas días antes, lucía menos intensa.

El servicio meteorológico indicó que muchas zonas podrían recibir entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies) de nieve, al tiempo que emitía alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York, Long Island, Boston y comunidades costeras de Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. También advirtió la posibilidad de inundaciones para partes de Nueva York y Nueva Jersey.

“Aunque recibimos muchos de estas tormentas que producen nieve intensa y fuertes impactos, han pasado varios años desde que vimos uno de esta magnitud en una región tan extensa, en esta parte tan poblada del país”, declaró Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima.

Snell explicó que la tormenta llegará la mañana del domingo a zonas alrededor de Washington antes de extenderse hacia Filadelfia y la ciudad de Nueva York, y alcanzar Boston por la noche.

El servicio meteorológico indicó que la tormenta podría comenzar con lluvias en algunos lugares antes de empeorar. Las nevadas más intensas están previstas para la noche y en ciertas áreas podrían caer hasta 5 centímetros (dos pulgadas) de nieve por hora en algún momento, antes de disminuir hacia la tarde del lunes.

El servicio meteorológico advirtió que la tormenta, con vientos constantes de 40 a 56 km/h (25 a 35 mph), “creará condiciones de viaje peligrosas, o incluso imposibles. Existe la posibilidad de caída de ramas y cortes de energía debido a la carga de nieve y fuertes vientos”.

Las autoridades apresuraban los preparativos para una tormenta que apenas hace unos días se creía que tendría un impacto mucho más limitado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señaló que la ciudad expandirá los esfuerzos que empleó para hacer frente a una intensa nevada que azotó la región hace unas semanas. Sin embargo, las autoridades se abstuvieron por el momento de decidir si abrirán las escuelas el lunes.

“Vimos el viernes que se esperaba que la probabilidad era quizá de 3 a 4 pulgadas (8 a 10 centímetros) de nieve. Eso cambió rápidamente”, dijo Mamdani. “Así que queremos asegurarnos de tomar una decisión basada en información actualizada y precisa”.

Nueva York trajo equipo adicional para retirar nieve y planeaba aumentar el uso de geocodificación para llevar un registro de las paradas de autobús y los cruces peatonales que necesitan ser despejados, dijo.

Ante la proximidad de la tormenta, John Berlingieri canceló los planes para viajar con su familia a Puerto Rico y en cambio alista a su empresa, Berrington Snow Removal, para lo que bien podría ser una tarea gigantesca: retirar una gran cantidad de nieve de millones alrededor de centros comerciales y parques industriales en todo Long Island.

Los empleados pasaron los últimos días recargando baterías de los 40 cargadores frontales de la empresa y reemplazando limpiaparabrisas en los vehículos quitanieves, antes de descansar el sábado.

“Anticipo al menos una semana de trabajo las 24 horas”, dijo Berlingieri. “Vamos a trabajar de 24 a 36 horas seguidas, dormir unas horas y luego volver”.

La tormenta se aproxima en momentos en que el hielo que dejó otra tormenta en la región semanas atrás comenzaba a derretirse.

Funcionarios de Atlantic City, Nueva Jersey, instaron a residentes y visitantes de los casinos a mantenerse fuera de las calles, especialmente en los vecindarios propensos a inundaciones.

“Podría seguir con una veintena de calles donde sabemos que habrá agua y encima de eso habrá nieve”, señaló Scott Evans, jefe de bomberos de la ciudad y coordinador de gestión de emergencias. “Así que no podrán verla hasta que sea demasiado tarde; por eso, por favor, quédense en casa”.

Muchas iglesias cancelaron sus servicios del domingo y otras actividades. Para compensar, la parroquia de Santa Verónica en Howell, Nueva Jersey, añadió una misa el sábado por la noche.

“Por favor, manténganse a salvo, eviten viajes innecesarios y manténganse unos a otros en oración durante la tormenta”, publicó el reverendo Peter James Alindogan, en redes sociales.