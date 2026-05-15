Busca Global Citizen financiar educación mundial con show de medio tiempo del Mundial 2026

De izquierda a derecha, Kaká, Hugh Evans, Shakira y Gianni Infantino posan para una foto después de un panel sobre el espectáculo del medio tiempo del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

De izquierda a derecha, Kaká, Hugh Evans, Shakira y Gianni Infantino posan para una foto después de un panel sobre el espectáculo del medio tiempo del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

NUEVA YORK.- La organización sin fines de lucro contra la pobreza Global Citizen no es ajena a los grandes escenarios. El grupo de defensa movilizó a más de 60.000 asistentes a festivales en su concierto del año pasado en Central Park en torno a temas de protección de la selva tropical y acceso a la energía.

Pero Global Citizen se prepara para su producción más ambiciosa hasta ahora: el primer espectáculo de medio tiempo en una Copa Mundial de la FIFA, el 19 de julio, curado con ayuda del vocalista de Coldplay, Chris Martin.

Sus actuaciones al estilo del Super Bowl, poco comunes en el fútbol, contarán con Madonna, Shakira y BTS. También el jueves, Shakira lanzó la canción oficial del Mundial, “Dai Dai”, con la participación del gigante del afrobeats Burna Boy.

Los organizadores buscan dirigir a los miles de millones de espectadores previstos del torneo en todo el mundo hacia una iniciativa humanitaria lanzada junto con el organismo rector internacional del fútbol. Al aprovechar lo que el fundador de Global Citizen, Hugh Evans, calificó como los poderes “complementarios” de unión del fútbol y la música, el Fondo de Educación FIFA Global Citizen pretende recaudar 100 millones de dólares para grupos de base que brindan a niños desatendidos acceso a la educación y al deporte.

“Espero que, en el escenario más grande del mundo, por fin, la importancia de invertir en educación se robe el espectáculo”, dijo Shakira en el encuentro Global Citizen NOW en Nueva York el jueves. Más tarde, declaró a The Associated Press en una entrevista que quería ayudar a los “muchos niños que se están rezagando”.

“Esa debería ser nuestra primera preocupación”, manifestó Shakira. “Me emociona muchísimo que por fin vayamos a usar un evento global como este como plataforma para hablar de lo más importante: la educación de los niños”.

Ese impulso podría complicarse, sin embargo, por el costo asombroso de asistir a los partidos. Un dólar de cada venta de entradas para el Mundial se destinará al fondo educativo. Pero con boletos que se venden por cifras de cuatro a cinco dígitos, sin mencionar el alto precio de los viajes y el alojamiento, algunas ciudades sede están reduciendo sus expectativas de asistencia.

También complica su mensaje de unidad la relación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente Donald Trump, cuyas políticas migratorias restrictivas y recientes iniciativas militares equivalen a lo que los críticos consideran un entorno poco acogedor, atípico de un evento deportivo internacional.

Infantino otorgó en diciembre a Trump el nuevo premio de paz de la FIFA. Ivanka Trump, hija del presidente, también fue designada para la junta directiva del fondo educativo.

Evans, sin embargo, no está centrado en la política. “Soy un pragmático”, le dijo a la AP. “Siempre he creído que si podemos hacer algo increíblemente positivo, tiene el potencial de unir a la gente en un momento en que el mundo más lo necesita”.

Un enfoque en educación

Los oradores del encuentro Global Citizen NOW del jueves destacaron su capacidad para construir apoyo intersectorial para causas como el fondo educativo. La reunión anual de primavera convoca a artistas, ejecutivos empresariales y líderes mundiales para debatir soluciones compartidas para acabar con la pobreza extrema, a menudo alineadas con la ambiciosa lista de “objetivos de desarrollo sostenible” de las Naciones Unidas, que va desde eliminar el hambre hasta lograr la igualdad de género.

Han recaudado 47 millones de dólares hasta ahora para el fondo educativo, según un anuncio del jueves en una cumbre de Global Citizen en la ciudad de Nueva York. Los patrocinadores corporativos Bank of America, MetLife y Cisco aportaron en conjunto 15 millones de dólares, según Evans. MetLife donará 5 dólares adicionales por cada video que los aficionados publiquen en internet de sí mismos haciendo malabares con un balón de fútbol con la etiqueta #FootworkForFutures.

El empresario educativo indio Sunny Varkey y su Fundación Varkey contribuyeron con 3 millones de dólares. También se donarán los ingresos por entradas de la gira mundial de alta recaudación de The Weeknd, así como los de la gira conjunta anunciada recientemente por Usher y Chris Brown. Shakira anunció el jueves que donará el 100% de los ingresos de “Dai Dai” más 1 dólar por cada entrada de su gira recientemente ampliada en Estados Unidos.

Evans ahora recurre a jefes de Estado para obtener más apoyo financiero. Invitó a países que sean sedes actuales o futuras del Mundial a complementar la financiación.

“Tiene el potencial de decirle al mundo entero: Somos ciudadanos globales… Estamos todos juntos en este planeta increíble. Resolvamos juntos los mayores problemas del mundo”, expresó Evans, y añadió que la medida puede fomentar un enfoque humano en lugar de uno “nacionalista”.

Evans citó como inspiración a los 27 beneficiarios inaugurales de subvenciones del Fondo de Educación FIFA Global Citizen, dados a conocer a principios de esta semana. Entre los receptores estuvo Hit the Books, una organización sin fines de lucro con sede en Harlem que utiliza las artes marciales mixtas como gancho para ofrecer a los estudiantes recursos educativos adicionales.

Las subvenciones van de 50.000 a 250.000 dólares. Jhae Thompson, director ejecutivo de Hit the Books, señaló que el apoyo es significativo porque muchas organizaciones sin fines de lucro respaldan a cientos de niños con presupuestos increíblemente pequeños.

“Lo que realmente estamos aprovechando es la base de lo que un joven necesita para construir carácter, construir disciplina, construir confianza”, le dijo Thompson al público de Global Citizen NOW.

Global Citizen ha buscado alianzas en nuevas regiones a medida que actores tradicionales, incluido Estados Unidos, recortan sus presupuestos de ayuda internacional. Esa expansión incluye Oriente Medio, representado por la incorporación de Mariam AlMheiri a su junta.

AlMheiri, quien dirige la Oficina de Asuntos Internacionales en la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, subrayó que “cuando miras un balón de fútbol, todo el mundo está feliz”, una asociación positiva que espera que se traduzca en apoyo para el fondo educativo.

Marcus Samuelsson, un chef ganador de múltiples premios James Beard y ávido aficionado al fútbol, observó que este Mundial se reparte entre tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, añadió, se ha expandido desde sus orígenes como una competencia en gran medida entre naciones sudamericanas y europeas para representar también a países de África y Asia.

Espera que esa amplia distribución geográfica despierte curiosidad por los asuntos globales.

“Empiezas a pensar en estos países. Tal vez quieras ir allí de vacaciones, tal vez quieras ir allí, hacer voluntariado y ayudar. Lo que sea que te motive”, dijo Samuelsson a AP. “Y puede empezar enamorándote mientras los ves”.