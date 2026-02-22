Manchester City presiona al Arsenal tras recortar distancia en la Premier

Doblete de Nico O’Reilly acerca al City al liderato y aumenta la presión sobre Arsenal antes del derbi ante Tottenham, mientras la lucha por el título se intensifica

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City, abraza a sus compañeros Nico O'Reilly y Erling Haaland tras el partido ante Newcastle, el sábado 21 de febrero de 2026 (Martin Rickett/PA via AP)

MANCHESTER, Inglaterra.- La presión quedó encima el Arsenal el sábado, después de que el Manchester City recortó su ventaja en la cima de la Liga Premier a dos puntos.

El City, que es segundo, venció a Newcastle por 2-1 para acechar más de cerca en la carrera por el título.

La victoria en el Etihad Stadium elevaría el nerviosismo del líder Arsenal antes del derbi del norte de Londres, que disputará este domingo contra Tottenham.

Nico O’Reilly anotó ambos goles para el equipo dirigido por Pep Guardiola, que extendió su racha invicta en la liga a cinco cotejos.

“La victoria fue lo más importante. Intentamos cerrar la diferencia así como aplicar tanta presión como sea posible, pero estoy también muy contento con los dos goles”, dijo O’Reilly. “Quedan muchos partidos, sólo necesitamos tomar cada uno como viene”.

El City también se alejó aún más del Aston Villa, que se sitúa tercero y empató 1-1 con el Leeds. Chelsea es cuarto después de un empate 1-1 con el Burnley.

El City es el equipo que persigue al Arsenal, que ha tropezado en las últimas semanas con apenas dos victorias en sus últimos siete duelos.

En contraste, los Citizens están encontrando su mejor forma en el momento adecuado para buscar el título y consiguieron una victoria esforzada contra Newcastle.

Guardiola y sus jugadores parecieron reconocer lo importante que podría ser el resultado al abrazarse entre sí después del pitazo final.

Villa deja escapar puntos

La lucha del Aston Villa por el título de la Liga Premier recibió un golpe tras empatar 1-1 en casa ante el Leeds, que pelea por evitar el descenso.

El Villa necesitó un gol a los 88 por parte del suplente Tammy Abraham para rescatar un punto — pero la igualdad significa que el equipo de Unai Emery podría quedar aún más rezagado respecto de Arsenal y Manchester City, en la cima de la clasificación.

“Hay dos lados — uno es que perdimos dos puntos, o que ganamos un punto”, dijo el español Emery. “Tenemos 51 puntos. Hoy perdimos dos, o ganamos uno. En este punto, ojalá, podamos afrontar los próximos partidos, entendiendo mejor este punto”.

El empate del Villa lo deja a siete puntos del Arsenal y prolongó su irregular racha reciente, con apenas una victoria en cuatro partidos de liga.

Pudo haber sido peor después de que Aton Stach adelantó al Leeds con un tiro libre a los 31.

Abraham, fichado en enero procedente del Besiktas, ingresó a los 75 y empató con un tiro a quemarropa para anotar su primer gol en la Liga Premier desde su llegada a Villa Park.

El Leeds está siete puntos por encima de la zona de descenso.

Chelsea, golpeado por un gol postrero

Zian Flemming marcó a los 93 en Stamford Bridge para rescatar un empate del Burnley, penúltimo de la tabla.

El gol de Joao Pedro en el cuarto minuto pareció suficiente para el equipo local, que sin embargo se quedó con 10 hombres a los 72, cuando Wesley Fofana fue expulsado.

“Hay que ser implacable en esta liga porque si no defiendes bien las jugadas a balón parado entonces te castigan”, dijo el técnico del Chelsea, Liam Rosenior. “Sentí que estábamos muy contentos — y no es la manera en que quiero jugar — sólo con mantener la posesión, quiero que vayamos por más goles”.

El punto subió al Chelsea al cuarto puesto — por encima del Manchester United por diferencia de goles, aunque con un partido más. Pero la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones podría quedar aún más apretada al final del fin de semana. Ahora el Liverpool tiene la oportunidad de igualar en puntos al Chelsea si vence al Nottingham Forest este domingo.

El United juega contra Everton el lunes.

Milner establece nuevo récord de la Liga Premier

James Milner disputó su partido número 654 en la Liga Premier para establecer un nuevo récord de apariciones en la competición.

Milner, de 40 años, superó la marca anterior establecida por Gareth Barry, que se mantenía desde 2018. Y no parece listo para darlo por terminado todavía.

“Seguiré empujando, veamos a dónde me lleva eso”, dijo Milner después de la victoria 2-0 del Brighton, que supuso un revés para la aspiración del Brentford de meterse en la Liga de Campeones.

Los goles de Diego Gómez y Danny Welbeck dejaron al Brighton con el control del encuentro antes del descanso en el Gtech Community Stadium.

El Brentford está a cinco puntos de los puestos de Liga de Campeones.

Adams regresa tras lesión

El internacional estadounidense Tyler Adams volvió a la cancha con el Bournemouth — haciendo su primera aparición desde el 15 de diciembre, cuando se rompió el ligamento colateral medial izquierdo.

Adams estuvo en el once inicial para el empate 0-0 contra el West Ham y jugó 66 minutos antes de ser reemplazado por Ryan Christie.

West Ham ha sufrido sólo una derrota en seis compromisos, mientras se fortalece en su lucha por evitar el descenso.

Los Hammers, en el 17mo puesto, están a dos puntos de la zona de salvación, pero han jugado un partido más que su rival más cercano, el Forest.