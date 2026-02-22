Conductora pierde el control y provoca choque múltiple en colonia La Fe

Autoridades atribuyeron el accidente a falta de precaución y posible consumo de alcohol; no hubo personas lesionadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque múltiple registrado en calles de la colonia La Fe, dejó daños materiales en tres vehículos luego de que una conductora perdiera el control de la unidad que manejaba mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, Verónica, de 46 años, conducía una camioneta Chevrolet Captiva modelo 2014 en dirección de sur a norte sobre la avenida Lauro del Villar. Al llegar al cruce con la calle Paseo Tula, la conductora se desvió hacia la derecha e impactó una camioneta Ford Escape modelo 2017 que se encontraba debidamente estacionada.

Tras el primer contacto, la fuerza del golpe proyectó la Ford Escape hacia adelante, lo que ocasionó que esta colisionara a su vez contra un Chrysler PT Cruiser modelo 2008, también estacionado, generándose así la cadena de daños.

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación vehicular durante las maniobras de evaluación. El dictamen preliminar estableció que el accidente fue consecuencia de la falta de precaución al conducir y del manejo bajo los efectos del alcohol.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones materiales en las unidades involucradas.