Conmemoran alumnos de centros educativos DIF la Independencia con amor a México

Los pequeños de nivel preescolar participaron en dinámicas que les permitieron conocer la relevancia del aniversario del inicio de la lucha por la independencia. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con entusiasmo y orgullo, niñas y niños de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo llevaron a cabo actividades alusivas a las fiestas patrias.

Durante este 15 de septiembre, las y los pequeños de nivel preescolar participaron en dinámicas que les permitieron conocer la relevancia del aniversario del inicio de la lucha por la independencia, fomentando desde temprana edad el respeto por la historia y el amor a México.

Los CAIC del DIF son espacios que ofrecen educación inicial de calidad en un entorno seguro, cercano a las familias y que contribuye a la formación integral de niñas y niños de 3 a 6 años. Estos centros están ubicados en diversas colonias de la ciudad, como Lomas del Río, Los Encinos, el sector Centro, Unión del Recuerdo, Las Alamedas, Francisco Villa y Constitucional, lo que facilita a las familias acceder a una atención educativa cercana a sus hogares.

Además, como un respaldo a madres y padres trabajadores, los planteles cuentan con servicio de horario extendido y guardería a bajo costo, lo que los convierte en una alternativa integral para el desarrollo de la niñez.

El director general del DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó que en los centros educativos se transmiten valores cívicos y sociales que forman mejores ciudadanos.

“Estos espacios son un apoyo real para las familias, porque al tiempo que los niños reciben educación de calidad en un ambiente seguro, los padres cuentan con la tranquilidad de saber que sus hijos están bien cuidados y desarrollándose integralmente”.

El DIF Nuevo Laredo reitera así su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad, fortaleciendo a través de sus CAIC los valores cívicos, sociales y familiares que enriquecen a las nuevas generaciones.