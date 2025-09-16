Suben acciones de Tesla tras compra millonaria de Elon Musk y nuevo plan

El director general adquirió más de 2.5 millones de acciones por mil millones de dólares, reforzando su confianza antes de la junta anual

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, habla en la Conferencia y Exposición SATELLITE, el 9 de marzo de 2020, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, habla en la Conferencia y Exposición SATELLITE, el 9 de marzo de 2020, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Las acciones de Tesla subieron el lunes después de que el director general, Elon Musk, reveló la compra de más de 2,5 millones de acciones por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos aumentaron 3,6% para venderse en 410,04 dólares.

Musk compró varias cantidades de acciones a diferentes precios el viernes, según un documento regulatorio. El movimiento puede ser interpretado por los mercados como una señal de que el multimillonario sigue confiando en el futuro de la empresa.

Tesla presentó a principios de este mes un paquete de compensación propuesto para Musk que posiblemente lo convertiría en el primer billonario del mundo si alcanza una serie de objetivos extremadamente agresivos para la empresa en la próxima década.

Tesla dijo en un documento regulatorio que entregará a Musk acciones por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ciertos objetivos de rendimiento, como aumentos masivos en la producción de automóviles, el precio de las acciones y las utilidades operativas. Si los accionistas aprueban el nuevo paquete de compensación, podría convertir a Musk en el primer ejecutivo del mundo con un patrimonio de un billón de dólares (un millón de millones de dólares), y marcaría un nuevo nivel de compensación desproporcionada en un país ya conocido por remuneraciones extremas. Pero la recompensa es en acciones, no en efectivo, y los objetivos también son extremos.

Para obtener su primer paquete de acciones equivalente al 1% de la empresa, Musk tendría que convencer a los inversores en el mercado de valores de que Tesla vale 2 billones de dólares en total, el doble de lo que la valoran hoy, y también alcanzar varios otros hitos. Para recibir todas las acciones ofrecidas y convertirlo en el primer hombre de un billón de dólares del mundo, se requeriría que el valor de mercado aumente a 8,5 billones de dólares, el doble de la empresa más valiosa del mundo actualmente, el fabricante de chips Nvidia.

Tesla ha sufrido una caída en las ventas este año, en gran parte debido a la reacción negativa por la cercanía de Musk con el presidente estadounidense Donald Trump. Tesla también enfrenta una competencia cada vez más intensa de los grandes fabricantes de automóviles de Detroit y, particularmente, de China.

Los inversionistas se han mostrado cada vez más preocupados por la trayectoria de la empresa después de que Musk pasara tanto tiempo en Washington este año, convirtiéndose en uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Trump en su intento de reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos.

Tesla tiene previsto celebrar su junta anual de accionistas el 6 de noviembre, donde los inversionistas votarán sobre el nuevo paquete de compensación.