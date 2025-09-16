Respaldan ciudadanos trabajo de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas en su Primer Informe de Gobierno

Las y los neolaredenses coincidieron en reconocer el esfuerzo del Gobierno Municipal para impulsar obras, programas y proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con un respaldo evidente de todos los sectores de la población, el Primer Informe de Gobierno de la segunda administración municipal de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal recibió una respuesta positiva y de confianza por parte de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, empresarios e integrantes de la sociedad civil.

Durante la presentación de los avances del primer año de gestión, las y los neolaredenses coincidieron en reconocer el esfuerzo del Gobierno Municipal para impulsar obras, programas y proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

Desde la niñez que disfruta de espacios públicos renovados, la juventud que recibe más oportunidades de estudio y desarrollo, hasta la iniciativa privada que valora la certeza en las finanzas públicas y el trabajo coordinado para fortalecer la economía local, todos expresaron su apoyo al rumbo que lleva la ciudad.

“Este informe no es de una persona, es de todo un pueblo que decidió trabajar unido para transformar Nuevo Laredo. Me enorgullece ver que las familias, el sector productivo y la sociedad en general sienten como propios los logros alcanzados en este primer año de gobierno”, destacó la presidenta municipal.

El evento reafirmó la cercanía del Gobierno Municipal con la ciudadanía, pues además de presentar resultados, abrió un espacio de diálogo y participación donde se reflejó la confianza hacia la segunda administración de Canturosas Villarreal.

La aceptación ciudadana se reflejó en los testimonios de beneficiarios de distintos programas municipales. Hortensia Garrido Hernández, madre de familia beneficiaria del programa de entrega de útiles escolares, expresó.

“Nosotros que tenemos 3 hijos, es una gran ayuda la que nos da en cuestión de los útiles, ya ven que sí están caras las listas, a veces no tenemos el suficiente recurso para completar los materiales que nos piden”.

Víctor Chávez Martínez, beneficiario del programa de apoyo alimentario que ha entregado más de 25 mil apoyos, agradeció a la alcaldesa por este programa que desahoga el gasto familiar.

“Es una muy buena ayuda para la economía de nosotros, solo somos mi esposa y yo, estamos muy contentos con el apoyo alimentario que nos brinda la presidenta”.

Sobre el programa “Nuevo Laredo se Prende”, con más de 33 mil luminarias instaladas, Tereso Ochoa, vecino de Villas de San Miguel, señaló que la ciudad tiene nueva cara, más iluminada y segura.

“Muchos cambios muy importantes aquí en la colonia, porque Villas estaba abandonado. Ahora vas a las canchas, a los parques y ves a los niños jugando, todo muy bien iluminado. La presidenta ha estado al tanto de todo, de los baches, del alumbrado. Ha sido la presidenta que ha hecho las cosas mejor que ningún otro”.

En el ámbito deportivo, con una inversión de 5 millones de pesos en becas deportivas que benefician a más de 300 atletas, la peleadora de artes marciales mixtas Melissa “La Natural” Díaz, campeona estatal y beneficiaria del programa “Juntos por el Talento Deportivo”, agradeció.

“No podría ser posible sin el apoyo que me ha brindado la presidenta municipal, soy campeona estatal este año y fue gracias a un apoyo que recibí de la alcaldesa. Todos mis compañeros de la academia fueron al estatal gracias a ella”.

Con esta aceptación ciudadana, Nuevo Laredo se proyecta hacia un futuro de desarrollo sostenible, incluyente y con oportunidades para todos, consolidando la confianza en el liderazgo de Carmen Lilia Canturosas Villarreal.