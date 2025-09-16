Paraguay cree que exfuncionario mexicano capturado quería montar una red criminal

El secretario antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, ofrece una conferencia de prensa sobre el arresto del presunto líder del cártel mexicano "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, cuya imagen aparece en la pantalla, en Asunción, Paraguay, el lunes 15 de septiembre de 2025. Bermúdez fue arrestado en Paraguay el 12 de septiembre. (AP Foto/Jorge Saenz)

El secretario antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, ofrece una conferencia de prensa sobre el arresto del presunto líder del cártel mexicano "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, cuya imagen aparece en la pantalla, en Asunción, Paraguay, el lunes 15 de septiembre de 2025. Bermúdez fue arrestado en Paraguay el 12 de septiembre. (AP Foto/Jorge Saenz)

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades paraguayas indicaron el lunes que el exsecretario de Seguridad de un estado del sudeste de México detenido en Paraguay y acusado por el gobierno mexicano de liderar un cártel local, llevaba poco tiempo en el país sudamericano pero pretendía montar una red criminal.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya, Jalil Rachid, explicó que Hernán Bermúdez —exjefe de Seguridad de Tabasco— huyó de México a Panamá, de ahí a Brasil y entró ilegalmente a Paraguay en fechas recientes que no indicó.

Ahí se escondió en una vivienda de la que no salía y desde donde presumen que estaba en contacto con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México, la organización a la que lo vinculan. Fue capturado la madrugada del sábado, hora de Paraguay, y viernes por la noche en México.

“Hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay”, agregó Rachid. En este país fue detenido el sobrino de Bermúdez hace un par de meses por un caso de explotación ilegal de una casa de apuestas. Su esposa, que también entró ilegalmente, regularizó su situación el 27 de agosto.

Bermúdez, acusado por México de liderar el cártel local llamado La Barredora, es una de las capturas de mayor calado político de la presidencia de Claudia Sheinbaum porque Adán Augusto López, un peso pesado del partido oficialista Morena —que fue secretario de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y actualmente es senador— fue quien lo puso en el cargo a fines de 2019 cuando era gobernador de Tabasco.

Bermúdez renunció en enero de este año en medio de una creciente violencia vinculada con el narcotráfico en ese estado mexicano.

“Nunca durante mi ejercicio de gobierno tuve algún indicio o alguna sospecha” sobre Bermúdez, aseguró López en sede parlamentaria en agosto. “En términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado”.

Según el gobierno mexicano, el exjefe de seguridad empezó a ser investigado a fines de 2024, pero la orden de captura se emitió en febrero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

La Barredora es un cártel local del sudeste mexicano que empezó traficando con combustible robado y luego con drogas. Desde su inicio tuvo vínculos con el CJNG, pero luego se dividió y solo una de sus facciones siguió operando junto a esta organización criminal.

Según explicó el analista de seguridad David Saucedo, Bermúdez estaba siendo investigado y “geolocalizado” por parte de las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el CJNG, que Estados Unidos considera organización terrorista desde febrero.

El departamento de Justicia de ese país no contestó de manera inmediata a una solicitud de comentarios.

La captura de Bermúdez tiene lugar en medio de la intensificación de los operativos contra los cárteles por parte del gobierno de Sheinbaum, de importantes detenciones de miembros de la Marina vinculados con el robo de combustible y cuando México se encuentra inmerso en una negociación cada vez más tortuosa con Estados Unidos en temas comerciales, de migración y de seguridad.

Según Saucedo, no hay duda de que todas estas detenciones, así como la política de revocación de ciertas visas, son fruto de la presión estadounidense “para romper el anillo de protección política, militar que hay en torno a los cárteles”.

Agregó que todavía está por ver si habrá repercusiones para López o simplemente el senador oficialista, muy cercano al expresidente López Obrador, renunciará a alguna de sus labores y quedará en un segundo plano.

El sábado, Sheinbaum agradeció a Paraguay el trabajo conjunto y en un mensaje en su cuenta de X aseguró que su estrategia sigue siendo “atención a las causas y cero impunidad” ante la violencia.

Dado que Bermúdez entró ilegalmente al país sudamericano, Saucedo no descartó que pudiera ser deportado. Pero el titular de la Secretaría Antidroga paraguaya indicó que el exfuncionario aceptó la extradición, aunque se negó al procedimiento abreviado, por lo que de momento seguirá detenido en Paraguay. No obstante, confió en que este procedimiento legal “se pueda reducir al máximo”.

Rachid señaló que se trató de una investigación “bastante compleja tanto para México como para nosotros” por ser una persona de “alto valor estratégico” para las autoridades mexicanas y que fue ubicado gracias a movimientos financieros con una tarjeta realizados en Paraguay.

Pero la investigación continúa porque “no podemos permitir que estructuras o líderes vinculados al crimen organizado se instalen en nuestro país”, subrayó el funcionario paraguayo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró durante el fin de semana la captura y compartió un video en sus redes sociales donde se ve cómo equipos de operaciones especiales tiraron abajo la puerta de una lujosa vivienda y lo arrestaron en plena noche. En el lugar se localizaron celulares y tarjetas cuya información está bajo investigación.

En julio, poco después de hacerse pública la investigación contra Bermúdez, López dijo estar a disposición de las autoridades si así se lo requerían, aunque, en aquel momento, no se lo habían solicitado.

“Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno (en Tabasco) y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos”, escribió entonces en su cuenta oficial de X.