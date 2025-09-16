Aumenta presencia de ICE en Chicago y crece temor de redadas masivas

Defensores de inmigrantes reportan más detenciones y operativos de tráfico, mientras la “Operación Midway Blitz” del DHS genera alarma en comunidades latinas

Manifestantes se reúnen fuera de una instalación de inmigración resguardada por agentes federales, el viernes 12 de septiembre de 2025, en Broadview, Illinois. (AP Foto/Laura Bargfeld)

CHICAGO.- La presencia de agentes de control de inmigración en Chicago ha incrementado notablemente en los últimos días, aseguran los miembros de la extensa red de defensores de los derechos de los inmigrantes de la ciudad, profundizando los temores en la comunidad en torno a la posibilidad de arrestos a gran escala o algunas de las agresivas tácticas que el presidente Donald Trump ha empleado en otras grandes ciudades del país.

La tercera ciudad más grande del país aún no ha visto esas tácticas, pero los activistas reportaron un incremento en el número de detenciones en vecindarios y suburbios de Chicago con una presencia significativa de inmigrantes. Los agentes de inmigración se han estado enfocando en detenciones de tráfico aisladas, además de incrementar su presencia en tribunales locales.

“Definitivamente sentimos que las operaciones escaladas ya están aquí”, declaró Lawrence Benito, director de Illinois Coalition of Immigrant and Refugee Rights.

La Casa Blanca ha dicho que enviaría a un gran número de agentes de inmigración y soldados de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las firmes objeciones de líderes y residentes locales. Pero Trump ha vacilado en ordenar un despliegue militar a Chicago. La semana pasada dijo que enviaría a la Guardia Nacional a lugares donde haya mayor cooperación, pero el lunes volvió a mencionar a Chicago como la próxima posibilidad.

Sumándose a la confusión, la semana pasada se anunció una nueva campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dirigida contra las políticas de santuario en el área de Chicago. Funcionarios de la agencia no han dicho si la llamada “Operación Midway Blitz” es parte de la intervención federal que prometió el presidente.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien se ha opuesto a cualquier intervención federal, dijo el lunes a los periodistas que estaba claro que había un aumento en los operativos de inmigración en la zona de Chicago.

“El ICE ha estado reuniendo a sus agentes. Les ha tomado más tiempo del que creo que anticiparon”, comentó, refiriéndose por sus iniciales en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “Anticipo que ahora tengan a más personas en el terreno y que llevarán a cabo sus planes en un grado aún mayor”.

El número de llamadas a una línea de emergencia para reportar avistamientos de agentes de inmigración ha ido en aumento durante la última semana. Hace pocos días, el conteo superó las 500, aunque las llamadas incluían información repetida, informes erróneos y acoso antiinmigrante.

Los activistas de inmigración mencionaron tácticas más agresivas, que incluyen la presencia de agentes armados y con el rostro cubierto, además de algunos con uniforme de camuflaje estilo militar. Muchas de las comunidades de inmigrantes ya estaban inquietas, y los temores se reavivaron la semana pasada después de que un agente federal mató a balazos a un hombre que supuestamente intentaba evadir su arresto.

Los activistas dicen que la mayoría de las detenciones han sido a través de paradas de tráfico por parte de los agentes del ICE. El lunes se registró una fuerte presencia de elementos de la agencia en el suburbio de West Chicago, a unos 72 kilómetros (45 millas) de Chicago.

La senadora estatal, Karina Villa, señaló que hubo más de 15 arrestos en la comunidad de 25.000 habitantes, donde aproximadamente la mitad de la población es latina. La mayoría de los arrestos se produjeron durante una parada de tráfico de una camioneta, dijo. Otras detenciones tuvieron lugar en una tienda de comestibles, un complejo de apartamentos y una calle de la ciudad.

Villa no tenía detalles de lo que motivó las paradas o las circunstancias de los arrestos.

La ráfaga de actividad llevó a Villa, una demócrata de West Chicago, a seguir a los vehículos de ICE el lunes y transmitir en vivo por Facebook. En uno de los videos se le puede ver mientras camina por una concurrida intersección mientras una camioneta encendía su sirena policial y otra se alejaba.

“¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad!”, les gritó a los conductores.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de momento a preguntas sobre algún arresto en Chicago, señalando un comunicado de prensa difundido la semana pasada sobre la “Operación Midway Blitz”, que ha resultado en 13 arrestos. Sin embargo, al menos tres personas fueron detenidas fuera del estado, en Indiana y Kentucky, según el Chicago Sun-Times.