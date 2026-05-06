Trump amenaza a Irán con bombardeos

El carguero de bandera india Jag Vasant, que transporta gas licuado de petróleo, visto en el puerto de Mumbai, en Mumbai, India, tras haber cruzado el estrecho de Ormuz, el 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool)

El carguero de bandera india Jag Vasant, que transporta gas licuado de petróleo, visto en el puerto de Mumbai, en Mumbai, India, tras haber cruzado el estrecho de Ormuz, el 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool)

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles a Irán con más bombardeos si no reabre el estrecho de Ormuz, tras conocerse que se estaría gestando un acuerdo para poner fin a la guerra.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que la guerra con Irán podría terminar pronto y que los envíos de petróleo y gas natural podrían reanudarse. Pero todo depende de que Teherán acepte un supuesto acuerdo del que el mandatario no ha dado detalles.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, escribió Trump.

Las amenazas de Trump se produjeron después de que el ministro de Exteriores de China pidió un “alto el fuego integral” en la guerra con Irán tras una reunión con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien visitaba Beijing por primera vez desde que el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dijo el miércoles que su país estaba “profundamente consternado” por el conflicto.

Los estrechos lazos económicos y políticos de Beijing con Teherán le otorgan una influencia única. El gobierno de Trump está presionando a China para que use esa relación para instar a la República Islámica a abrir el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el martes la suspensión del efímero esfuerzo estadounidense para guiar a embarcaciones varadas y buques comerciales fuera del estrecho de Ormuz con la esperanza de que pudiera concretarse un acuerdo. El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

El cierre por parte de Irán del estrecho, una vía fluvial vital por la que antes de la guerra pasaban importantes suministros de petróleo y gas, fertilizantes y otros productos petrolíferos, ha disparado los precios del combustible, ha sacudido la economía global y ha ejercido una enorme presión económica sobre varios países, incluyendo grandes potencias como China.

El precio al contado del crudo Brent, el estándar internacional, cayó el miércoles a unos 100 dólares por barril, un descenso significativo tras los fuertes aumentos de precio de principios de semana. Aun así, sigue muy por encima de los alrededor de 70 dólares por los que se vendía un barril antes de que comenzara la guerra.

Trump también tiene previsto visitar China

La visita de Araghchi a China se produce antes de la que está previsto que realice Trump a Beijing para una cumbre de alto perfil el 14 y 15 de mayo con el presidente chino, Xi Jinping. El viaje sería el primero de Trump a China en su segundo mandato y el primero de un presidente estadounidense desde que Trump visitó el país en 2017.

“Creemos que se necesita con urgencia un alto el fuego integral, que una reanudación de las hostilidades no es aceptable y que es particularmente importante mantenerse comprometidos con el diálogo y las negociaciones”, manifestó Wang, según un video de la reunión.

Según el ministro chino, el conflicto “ya ha durado más de dos meses. No solo ha causado graves pérdidas al pueblo iraní, sino que también ha tenido un impacto severo en la paz regional y global. China está profundamente consternada por esto”.

En una entrevista televisada con la prensa estatal iraní desde Beijing, Araghchi dijo que su visita incluyó conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, así como sobre su programa nuclear y las sanciones impuestas a Teherán.

Irán ha alcanzado “una posición internacional elevada” tras la guerra, al haber demostrado sus capacidades y fortaleza, declaró Araghchi.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su esperanza de que Beijing reitere la necesidad de que Irán levante su control asfixiante sobre el estrecho, lo que privaría a Teherán de su principal fuente de influencia mientras Trump exige una reducciòn significativa del disputado programa nuclear iraní.

“Espero que los chinos le digan lo que hay que decir”, dijo Rubio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes. “Y eso es que lo que están haciendo en el estrecho está haciendo que queden aislados globalmente. Ustedes son los malos en esto”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, dijo que Beijing ha dejado claro que las partes implicadas deben actuar “con prudencia” y resolver el conflicto mediante el diálogo para restaurar la paz. Beijing ha estado promoviendo activamente las conversaciones de paz y seguirá haciéndolo, añadió.

En una declaración publicada en la web del ministerio sobre la reunión de Wang con Araghchi, el departamento indicó que China valora el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, al tiempo que reafirma su “legítimo derecho al uso pacífico de la energía nuclear”.

Trump suspende el esfuerzo para guiar barcos fuera del estrecho

Cientos de buques mercantes siguen atrapados en el golfo Pérsico. Estados Unidos dijo que había abierto el lunes una ruta marítima segura y hundido seis pequeñas embarcaciones iraníes que habían amenazado a barcos comerciales en el estrecho. Solo se sabe de dos mercantes que hayan pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos.

Pero Trump anunció la suspensión de la campaña, llamada Proyecto Libertad, para ver si podía alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

En una publicación en redes sociales el martes, Trump dijo que la medida se basaba “en la solicitud de Pakistán y otros países, el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y, además, el hecho de que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”.

Pakistán ha actuado como mediador entre Washington y Teherán y ha albergado conversaciones de paz entre ambas partes.

El miércoles, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció a Trump lo que describió como un anuncio oportuno de una pausa en el esfuerzo para guiar barcos fuera del estrecho.

En una publicación en X, Sharif dijo que la respuesta del mandatario estadounidense a las solicitudes de Pakistán y otros países, en especial de Arabia Saudí, ayudaría a impulsar la paz regional, la estabilidad y la reconciliación.

“Pakistán sigue firmemente comprometido a apoyar todos los esfuerzos que promuevan la moderación y una resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia”, señaló Sharif. “Tenemos muchas esperanzas de que el impulso actual conduzca a un acuerdo duradero que garantice una paz y estabilidad sostenibles para la región y más allá”.