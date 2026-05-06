Evacúan a tres pacientes a Europa desde el crucero con brote de hantavirus

PRAIA, Cabo Verde (AP) — Tres pacientes con posibles infecciones de hantavirus estaban siendo evacuados el miércoles de un crucero a Holanda, informó la agencia de salud de la ONU, mientras el buque permanecía frente a Cabo Verde con casi 150 personas a bordo esperando para dirigirse al archipiélago español de Canarias.

Imágenes de Associated Press mostraron a trabajadores sanitarios con equipo hermético dirigiéndose al barco para la evacuación, que incluía al médico británico del barco, quien, según el Ministerio español de Salud, había estado grave pero ha mejorado. Más tarde despegó una ambulancia aérea.

Tres personas han muerto y un cuerpo permanecía en el barco, declaró la Organización Mundial de la Salud. En total se han registrado ocho casos, tres de ellos confirmados por pruebas de laboratorio. Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque la OMS dice que eso es raro.

El rastreo de contactos había comenzado en Europa y África en busca de infecciones entre personas que anteriormente dejaron el barco, que partió hace más de un mes de Sudamérica para hacer paradas en la Antártida y varias islas remotas del Atlántico.

Dos funcionarios argentinos que investigan los orígenes del brote indicaron que la principal hipótesis del gobierno es que una pareja holandesa contrajo el virus mientras observaba aves en la ciudad de Ushuaia antes de embarcar.

Dijeron que la pareja visitó un vertedero durante el tour y pudo haber estado expuesta a roedores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios, mientras la investigación continúa. Las autoridades habían dicho previamente que Ushuaia y la provincia circundante de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.

Los que siguen a bordo no muestran síntomas

El Ministerio de Exteriores de Holanda apuntó que las tres personas evacuadas eran un ciudadano holandés de 41 años, un ciudadano británico de 56 y un ciudadano alemán de 65 quienes serían “trasladados inmediatamente a hospitales especializados en Europa”. Un hospital holandés confirmó que recibiría a uno. Las autoridades alemanas se preparaban para un segundo.

Dos permanecen en “estado grave”, señaló el operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, y el tercero no tenía síntomas pero estaba “estrechamente asociado” con un pasajero alemán que murió en el barco MV Hondius el 2 de mayo.

Las autoridades sanitarias sostienen que los pasajeros y miembros de la tripulación que aún están en el barco no presentan síntomas; la OMS dijo que los pasajeros representan 23 nacionalidades. Su viaje a las Canarias tomará tres o cuatro días, aseguró el Ministerio español de Salud, añadiendo que la llegada no representará ningún riesgo para el público.

Mientras tanto, las autoridades dijeron que las pruebas en Suiza, Sudáfrica y Senegal habían dado positivo para la cepa de los Andes del virus. La OMS dice que la especie de hantavirus se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile, y puede transmitirse entre personas, aunque eso es raro y sólo mediante contacto cercano.

La principal epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud dijo a The Associated Press que el riesgo para el público es bajo, y la variante de los Andes es conocida aunque la OMS nunca ha visto un brote de hantavirus en un barco.

“Esto no es el próximo Covid, pero es una enfermedad infecciosa grave”, aseveró Maria Van Kerkhove. “La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto”.

Para quienes están en el barco, el acceso a la atención clínica es importante, dijo, porque las personas infectadas pueden desarrollar dificultad respiratoria aguda grave y necesitar oxígeno o ventilación mecánica. El periodo de incubación del hantavirus puede ser de una a seis semanas, o más, expresó.

El crucero lleva más de un mes en el mar

El barco zarpó de Argentina el 1 de abril. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que su itinerario incluía paradas en el océano Atlántico Sur, incluida la Antártida continental y las remotas islas de Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

El barco está ahora en el Atlántico frente a la nación insular de Cabo Verde, frente a África occidental. La Organización Mundial de la Salud dijo que los pasajeros están aislados en sus camarotes.

Dos expertos holandeses en enfermedades infecciosas se incorporarían al barco, manifestó Van Kerkhove.

El Ministerio español de Salud afirmó en un comunicado a última hora del martes que recibiría al buque MV Hondius en las Canarias después de una solicitud de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. El presidente regional de Islas Canarias, Fernando Clavijo, destacó que estaba preocupado por el riesgo para la población y exigió una reunión con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

Las autoridades se apresuran a determinar el viaje del pasajero tras dejar el barco

Las autoridades en Suiza indicaron el miércoles que un ex pasajero está recibiendo tratamiento en un hospital de Zúrich después de dar positivo para la cepa de los Andes. Las autoridades sanitarias de Sudáfrica señalaron previamente que dos pasajeros que fueron trasladados allí dieron positivo para la cepa. Uno, un británico, estaba en cuidados intensivos y el otro se desplomó y murió en Sudáfrica.

El portavoz de la oficina de salud suiza, Simon Ming, declaró que el paciente allí había dejado el barco durante su parada en Santa Elena. No estaba claro cuándo fue eso o cómo viajó a Suiza.

La esposa del paciente no ha mostrado ningún síntoma, pero se ha confinado de forma voluntaria como precaución, dice el comunicado.

“Actualmente no hay riesgo para la población suiza”, indicó la oficina, mientras investiga si el paciente pudo haber estado en contacto con otras personas.

Sudáfrica busca a personas que pudieron haber tenido contacto

En Santa Elena fue bajado el cuerpo del hombre holandés sospechoso de ser el primer caso de hantavirus a bordo. Su esposa voló a Sudáfrica, donde se desplomó en el aeropuerto de Johannesburgo y murió.

Más tarde, un británico fue evacuado en la isla Ascensión y trasladado a Sudáfrica.

La compañía no ha dicho si otras personas dejaron el crucero en esos u otros lugares.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica dice que las autoridades han localizado a 42 de 62 personas, incluidos trabajadores sanitarios, que creen que tuvieron contacto con los dos pasajeros infectados que viajaron allí. Los 42 dieron negativo para hantavirus.

Pero aún falta localizar a 20 personas, incluidas cinco que pudieron haber estado en vuelos a Sudáfrica con algunos de los pasajeros, así como miembros de la tripulación de vuelo.

Algunos pueden haber viajado ahora al extranjero, dijo el ministerio.

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