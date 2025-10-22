Conductora se pasa semáforo en rojo y provoca aparatoso choque en colonia Militar

El accidente dejó cuantiosos daños materiales en la avenida Reynaldo Garza, aunque los conductores involucrados resultaron solo con lesiones leves

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para valorar a los involucrados, quienes por fortuna no presentaron lesiones graves. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial ocurrido en la colonia Militar dejó cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de auxilio, luego de que una conductora se pasara el semáforo en rojo en un crucero de alto flujo vehicular.

El percance se registró en la intersección de la avenida Reynaldo Garza y la calle Pino Suárez, en el sector poniente de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el reporte de Tránsito y Vialidad, el accidente fue provocado por Nayeli E. M., de 25 años, quien manejaba un automóvil Nissan Tiida azul marino, sin placas de circulación, en dirección de oriente a poniente sobre Pino Suárez.

La joven reconoció ante las autoridades que no se percató de la luz roja del semáforo y avanzó, provocando el impacto con un vehículo Ford Focus gris modelo 2016, conducido por Miguel Ángel R. P., de 52 años, quien circulaba con preferencia sobre Reynaldo Garza.

El fuerte golpe hizo que el Tiida perdiera el control y se estrellara contra la pared de una vivienda, quedando atravesado y obstruyendo el carril derecho de la avenida.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para valorar a los involucrados, quienes por fortuna no presentaron lesiones graves.

Agentes de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón municipal, mientras se deslindan responsabilidades por los daños ocasionados.