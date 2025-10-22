Va Michelle Hernández a Concurso Internacional de Oratoria Perú 2025

Nuevo Laredo, Tam.– La joven Mía Michelle Hernández Pineda, destacada integrante del Centro Educativo y de Expresión Oral (CEEO), representará a Nuevo Laredo y México en el Concurso Internacional de Oratoria Perú 2025, en su décima primer edición que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre en la ciudad de Cusco, Perú. La talentosa estudiante viajará acompañada de su mentor, el profesor David Ojeda Posada, director del CEEO.

“Es preciso que sepan que esta invitación no es producto del azar, sino el resultado de los méritos obtenidos por Mía Michelle, quien fue campeona nacional en diciembre de 2024 y campeona latinoamericana en marzo de 2025. Sin duda vamos por el triunfo, no solo a participar. Ese es nuestro objetivo primordial,” aseguró Ojeda Posada.

Por su parte, Mía Michelle expresó su entusiasmo y compromiso con representar dignamente a su país y a su ciudad.

“Estoy muy contenta porque es algo por lo cual me esforcé demasiado, voy totalmente preparada y estoy segura de que daré lo mejor de mí para traer otro triunfo al CEEO, a Nuevo Laredo y a México,” afirmó la joven oradora, quien disertará sobre el tema de “la literatura latinoamericana”.

Considerando que es una competencia internacional y que participará en una categoría de hasta 17 años, teniendo solo 13, el director del CEEO dijo que confía en el talento y preparación de su alumna, ya que su capacitación ha sido a base de mucho sacrificio y esfuerzo, por lo que sin duda el participar con jóvenes de países como Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú, será para un mayor aprendizaje de Mía, quien se dijo confiada en obtener el triunfo.

“Nos costó mucho lograr reunir los recursos, pero gracias a Dios, al trabajo y al apoyo de algunos empresarios y amigos, hoy podemos decir que estamos listos para partir. El CEEO reafirma su compromiso con la formación de jóvenes talentos y el fomento del arte de la palabra hablada en Nuevo Laredo”, concluyó.