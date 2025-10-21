Condenan a 13 años de prisión a hombre por homicidio en Lomas del Río

El tribunal halló culpable a Manuel “O” del asesinato ocurrido en mayo de 2024 y ordenó reparación del daño a familiares

NUEVO LAREDO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Agente del Ministerio Público, logró que se dictara una condena de 13 años y 4 meses de prisión en contra de Manuel “O” por el delito de Homicidio Calificado. El Tribunal de Enjuiciamiento emitió la sentencia luego de que la Representación Social demostrara de manera fehaciente la responsabilidad del acusado en el crimen ocurrido el 7 de mayo de 2024.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Río, en este municipio, donde el condenado causó lesiones a la víctima utilizando un arma punzo cortante, provocándole la muerte. La Fiscalía presentó pruebas contundentes que llevaron al tribunal a dictar la condena correspondiente.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó que Manuel “O” deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima. También se decretó la amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles durante el tiempo que dure su internamiento en prisión.

Con esta sentencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de no permitir la impunidad en los delitos que atentan contra la vida y la seguridad de los tamaulipecos, reafirmando su trabajo para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.