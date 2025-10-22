Vuelca tráiler con monoblocks en la Rotonda del Conejo; causa caos vial

El conductor perdió el control por exceso de velocidad; no hubo lesionados, pero sí cuantiosos daños

Afortunadamente, el conductor logró salir por su propio pie y no resultó lesionado, aunque el percance dejó cuantiosos daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un tráiler cargado con monoblocks volcó la tarde de este martes en la Rotonda del Conejo, ubicada sobre el Libramiento Segundo Anillo Periférico y el Radial III, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y generando tráfico en la zona por varios minutos.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos, el operador de la pesada unidad, identificado como César Alejandro C. R., de 38 años y residente del fraccionamiento Los Fresnos, perdió el control del vehículo al tomar la rotonda a exceso de velocidad. El peso de la carga hizo que el tráiler se recargara hacia un costado hasta volcar completamente.

El vehículo siniestrado es un tractocamión International color blanco, modelo 2014, con caja seca de 53 pies propiedad de Royal Express Inc., que transportaba material automotriz con destino al interior del país.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el retiro del tráiler al corralón municipal, mientras que personal de Protección Civil realizó maniobras para limpiar el área y evitar nuevos incidentes.

El hecho reaviva el llamado de las autoridades a los conductores del transporte pesado a extremar precauciones al circular por zonas con rotondas o curvas pronunciadas, especialmente cuando se traslada carga de gran peso.