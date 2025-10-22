El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Responden ciudadanos a la Brigada de Registro de Nacimiento Extemporáneo

Dicha campaña inició este martes y continuará este miércoles en la explanada del Palacio Federal

Además de esta brigada especial, los mencionados servicios continuarán en la Oficialía del Registro Civil. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Con una importante participación de la comunidad, se puso en marcha la Brigada de Registro de Nacimiento Extemporáneo, organizada por el Registro Civil en Nuevo Laredo.

Dicho evento, que tiene como sede la explanada del Palacio Federal (explanada Independencia o Plaza Hidalgo), tuvo una gran afluencia en su primer día, informó Erika De León Rivera, oficial primero del Registro Civil.

“Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los ciudadanos, acudieron al llamado, estamos muy contentos de que hayan acudido a esta brigada. Es preciso informar que esta actividad se desarrolla este martes y miércoles 22 de octubre, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde”, expresó De León Rivera.

La funcionaria estatal destacó que aunque se trata de una brigada especial, este tipo de trámite se puede realizar durante todo el año, ya que es una campaña permanente donde el ciudadano puede acudir con los documentos que tenga a la mano, se le otorga una solicitud de registro, llena sus datos y presenta a dos testigos con identificación.

“Este trámite no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Acudan, se les hace la invitación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Palacio Federal. Aquí podremos atenderlos de igual manera, ya después de esta campaña. Quiero precisar que en un día normal se realizan en promedio dos registros de este tipo, pero con esta publicidad que estamos dando esperemos que aumenten estos trámites”, concluyó.

Vuelca tráiler con monoblocks en la Rotonda del Conejo; causa caos vial
Liga española cancela partido de temporada regular del Barcelona en Miami

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.