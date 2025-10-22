Responden ciudadanos a la Brigada de Registro de Nacimiento Extemporáneo

Nuevo Laredo, Tam.– Con una importante participación de la comunidad, se puso en marcha la Brigada de Registro de Nacimiento Extemporáneo, organizada por el Registro Civil en Nuevo Laredo.

Dicho evento, que tiene como sede la explanada del Palacio Federal (explanada Independencia o Plaza Hidalgo), tuvo una gran afluencia en su primer día, informó Erika De León Rivera, oficial primero del Registro Civil.

“Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los ciudadanos, acudieron al llamado, estamos muy contentos de que hayan acudido a esta brigada. Es preciso informar que esta actividad se desarrolla este martes y miércoles 22 de octubre, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde”, expresó De León Rivera.

La funcionaria estatal destacó que aunque se trata de una brigada especial, este tipo de trámite se puede realizar durante todo el año, ya que es una campaña permanente donde el ciudadano puede acudir con los documentos que tenga a la mano, se le otorga una solicitud de registro, llena sus datos y presenta a dos testigos con identificación.

“Este trámite no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Acudan, se les hace la invitación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Palacio Federal. Aquí podremos atenderlos de igual manera, ya después de esta campaña. Quiero precisar que en un día normal se realizan en promedio dos registros de este tipo, pero con esta publicidad que estamos dando esperemos que aumenten estos trámites”, concluyó.