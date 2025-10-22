Liga española cancela partido de temporada regular del Barcelona en Miami

La decisión se tomó por la creciente oposición en España, pese a que el evento contaba con aprobación de UEFA y federaciones

MADRID.- La Liga española de fútbol canceló el martes los planes para que el Barcelona disputara en diciembre un partido de temporada regular contra el Villarreal en Miami, una decisión que se precipitó tras incrementarse la oposición en el ámbito nacional.

Según La Liga, la decisión se tomó después de conversaciones con el promotor del partido previsto para el 20 de diciembre y ante “la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

Relevent, promotor del partido, dijo que informó a La Liga de la necesidad de “posponer el partido planificado” porque “no hay tiempo suficiente para ejecutar adecuadamente un evento de esta magnitud”.

Añadió que “también sería irresponsable comenzar a vender entradas sin tener un partido confirmado”.

El torneo español finalmente había logrado obtener la aprobación de entes rectores del fútbol como la UEFA y la federación española para organizar su primer partido de temporada regular en el extranjero. Sin embargo, la oposición de jugadores, algunos clubes como el Real Madrid y grupos de aficionados cobró fuerza recientemente en España.

“La Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, indicó la liga en un comunicado. “La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

También aseveró que el proyecto “cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”.

Pero las críticas contra el encuentro se habían agudizado. Los jugadores protestaron durante los partidos de liga del fin de semana al quedarse quietos durante unos segundos después del saque inicial.

El martes, antes de que se anunciara la cancelación, el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois criticó al presidente de La Liga, Javier Tebas, y se quejó de la decisión de la liga de censurar las protestas de los jugadores. La transmisión televisiva de los partidos cambió antes del saque inicial a una vista exterior de los estadios y sólo mostró parte de los campos desde la distancia.

El Madrid ha sido uno de los clubes que más tajantemente han condenado la realización del encuentro en Estados Unidos, al considerar que alterará la equidad de la competencia. Villarreal era nominalmente el equipo local del encuentro que se realizaría en el Hard Rock Stadium.

“Debemos jugar en casa y fuera, salvo por fuerza mayor”, sostuvo Courtois. “Y no es lo mismo porque no es jugar fuera de casa, el Villarreal fuera es un partido difícil y todo el mundo tendría que hacerlo en su casa y fuera”.

Barcelona y Villarreal estaban de acuerdo en disputar el cotejo en el extranjero. Los aficionados del Villarreal hubieran podido viajar al encuentro sin costo y aquéllos que optaran por no asistir habrían recibido un descuento considerable en su abono de toda la campaña.

Barcelona dijo que respetaba la decisión, pero lamentó “la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos”.

“El club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país”, expresó el club en un comunicado.

La Liga afirmó que el partido era importante para ellos “en un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier o competiciones como la Liga de Campeones de la UEFA continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español”.

“Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”, agregó.

Organizar el partido en el extranjero ha sido durante mucho tiempo parte del objetivo de La Liga de promover su marca en otros países. Para ayudar a lograr el objetivo, hace unos años firmó una asociación a largo plazo con Relevent Sports, promotora de eventos deportivos y entretenimiento que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el estadio Hard Rock, los Dolphins, el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

Los planes para el partido de La Liga en Miami se renovaron después de que la FIFA se retiró de una acción legal presentada por Relevent en un tribunal de Manhattan. Semanas después, la FIFA dijo que revisaría sus reglas y creó un grupo de trabajo que incluye abogados de la UEFA.