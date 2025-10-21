Condenan a 30 años de prisión a hombre por violación agravada

La Fiscalía de Tamaulipas presentó pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad del agresor, reafirmando su compromiso con la protección de menores

NUEVO LAREDO, TAM.- El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró una sentencia de 30 años de prisión en contra de Alejandro “V”, declarado culpable del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una persona menor de edad.

La condena fue resultado de las acciones jurídicas emprendidas por el Ministerio Público, quien presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos el pasado 13 de marzo en una colonia al norte de Nuevo Laredo.

Ante la solidez de las evidencias, el sentenciado y su defensa aceptaron su culpabilidad y solicitaron acogerse a un procedimiento abreviado, mediante el cual el juez dictó la sentencia correspondiente.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una amonestación pública y la suspensión de los derechos civiles y políticos del acusado durante el tiempo que dure su internamiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con el combate a la impunidad en los delitos que atentan contra su integridad.

Con esta resolución, la autoridad judicial reafirma que los delitos de naturaleza sexual serán perseguidos y sancionados con todo el rigor de la ley.