Valencia sigue sin ganar tras empatar 0-0 con Alavés en la liga española

El conjunto valenciano no aprovechó su localía y volvió a dejar puntos, mientras Alavés se consolida en la mitad de la tabla

MADRID.- Valencia acumuló el lunes su cuarto partido consecutivo sin ganar al empatar 0-0 contra el Alavés en la liga española.

Arnaut Danjuma desperdició la mejor oportunidad de Valencia al inicio, ya que su disparo se fue desviado desde un ángulo cerrado tras ser asistido por Javi Guerra en el segundo palo durante un contraataque.

Luego, el Alavés tuvo la mayoría de la posesión y el portero de Valencia, Julen Agirrezabala, tuvo que desviar un cabezazo de Toni Martínez en el minuto 54 para mantener el empate.

El equipo local buscaba registrar victorias consecutivas en casa en la liga por primera vez en un año.

El punto coloca al Alavés en el décimo lugar de La Liga con 12 puntos en nueve partidos. Valencia está en el puesto 14 con 9 puntos.