Impulsa Municipio inclusión y reconocimiento al talento de personas con discapacidad

Este tipo de espacios son fundamentales para visibilizar a este sector de la población y promover una cultura de respeto e inclusión en la ciudad, ya que aún existe desconocimiento sobre sus capacidades y aportaciones. [Agencias]

Este tipo de espacios son fundamentales para visibilizar a este sector de la población y promover una cultura de respeto e inclusión en la ciudad, ya que aún existe desconocimiento sobre sus capacidades y aportaciones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar el respeto, la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Vinculación Social, llevaron a cabo un evento donde se destacaron diversas expresiones artísticas y culturales.

Con la presencia del Secretario ejecutivo de SIPRODDIS del Gobierno del Estado, Brayan Arellano Rodriguez; directora de Vinculación Social, Julia Ortega de los Santos, informó que esta actividad se realiza en coordinación con autoridades de la zona norte del estado, contando además con la participación del secretario ejecutivo y con el respaldo de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Durante el evento, personas con discapacidad presentaron sus talentos en disciplinas como poesía, canto y pintura, mostrando sus habilidades ante estudiantes de instituciones como la UPN, la Escuela Normal y la UAT, particularmente de la carrera de Psicología, quienes fueron invitados para fortalecer la sensibilización social.

“Estamos presentando los talentos de personas con discapacidad, que son personas extraordinarias con grandes capacidades. Muchas veces no se les toma en cuenta, pero tienen mucho que aportar a nuestra sociedad; por eso queremos que más gente los conozca y valore todo lo que pueden hacer”, expresó Ortega de los Santos.

Destacó que este tipo de espacios son fundamentales para visibilizar a este sector de la población y promover una cultura de respeto e inclusión en la ciudad, ya que aún existe desconocimiento sobre sus capacidades y aportaciones.

Ortega de los Santos señaló que el Gobierno Municipal brinda el respaldo necesario para la realización de estas actividades, facilitando el acceso a escuelas, instituciones y sectores sociales, además de promover campañas de concientización, como las dirigidas a operadores del transporte público, con el fin de reforzar el respeto hacia las personas con discapacidad.

La funcionaria agregó que, tras el evento, se sostendrá una reunión de trabajo con autoridades estatales para dar seguimiento a las estrategias del programa y continuar fortaleciendo las acciones en favor de este sector.