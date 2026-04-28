Reciben emprendedores locales distintivos ‘Hecho en México’ y ‘Hecho en Tamaulipas’

Estos distintivos no sólo fortalecen la identidad local, sino que también generan confianza en los consumidores y facilitan la integración de los productos neolaredenses en nuevos mercados. [Agencias]

Estos distintivos no sólo fortalecen la identidad local, sino que también generan confianza en los consumidores y facilitan la integración de los productos neolaredenses en nuevos mercados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la estrategia para fortalecer la economía local y respaldar a las y los emprendedores, y gracias al trabajo coordinado del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, alrededor de 40 negocios locales recibieron el distintivo “Hecho en México” y “Hecho en Tamaulipas”, programa que los ha ayudado a crecer y posicionarse en el mercado estatal y nacional.

Gracias al trabajo colaborativo de los gobiernos municipal y estatal, los negocios neolaredenses cumplieron con los requerimientos necesarios para acceder a los apoyos de la Secretaría de Economía y recibir estos distintivos con los que podrán impulsar sus productos en otros puntos fuera de la entidad.

“Gracias a los apoyos del gobierno municipal y estatal hemos podido remodelar nuestro negocio, crecer y dar trabajo a más familias; además, hoy ya nos identifican en la ciudad, lo que nos ha permitido posicionarnos y seguir avanzando”, expresó Rosaelia Tejeda, quien compartió su experiencia tras integrarse a estos programas.

Por su parte, María Hernández, destacó que la participación en bazares y eventos organizados por el municipio ha sido clave para ampliar su alcance.

“Nos han invitado a muchos espacios donde podemos vender y darnos a conocer; eso nos ha ayudado muchísimo a llegar a más personas y a crecer nuestro negocio”, señaló.

Del mismo modo, Janet Sánchez, resaltó el acompañamiento recibido durante todo el proceso de formalización.

“El gobierno nos ha guiado desde el registro de la marca hasta obtener distintivos como ‘Hecho en Tamaulipas’ y ‘Hecho en México’; ha sido un apoyo muy importante para consolidar nuestro proyecto”, comentó la ciudadana beneficiada.

El Gobierno Municipal reitera que estos distintivos no sólo fortalecen la identidad local, sino que también generan confianza en los consumidores y facilitan la integración de los productos neolaredenses en nuevos mercados.

“Estoy muy agradecida con la presidenta municipal porque gracias a estos programas, capacitaciones y bazares, nuestros negocios están creciendo y se nos están abriendo más oportunidades”, afirmó Elizabeth del Ángel, reconociendo así el respaldo directo de la administración municipal para el crecimiento de su empresa.

Con estas acciones, la administración encabezada por Carmen Lilia Canturosas Villarreal reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico, apoyar a los emprendedores y generar más oportunidades para las familias de Nuevo Laredo, consolidando una ciudad con mayor crecimiento y competitividad.