Dormita conductor y termina en canal de agua con su tractocamión

La pesada unidad se impactó contra la barrera de contención, derribando parte de la estructura metálica, y posteriormente salió del camino hasta caer a un canal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La pesada unidad se impactó contra la barrera de contención, derribando parte de la estructura metálica, y posteriormente salió del camino hasta caer a un canal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un tractocamión terminó fuera del camino y parcialmente sumergido en un canal de agua, luego de que su conductor presuntamente se quedara dormido al volante, la mañana de este martes en la Carretera Nacional libre, a la altura del kilómetro 169, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad siniestrada es un tractocamión de color naranja, propiedad de la empresa Transportes ALA, que era conducido por Apolinar B., de 35 años de edad. El operador circulaba en dirección de sur a norte cuando, al llegar al punto referido, perdió el control del vehículo.

La pesada unidad se impactó contra la barrera de contención, derribando parte de la estructura metálica, y posteriormente salió del camino hasta caer a un canal, donde quedó parcialmente cubierta por agua y lodo. En el sitio quedaron esparcidas diversas piezas del tractocamión, lo que evidenció la magnitud del impacto.

Elementos de atención prehospitalaria acudieron al lugar para valorar al conductor. Paramédicos informaron que el operador no presentaba lesiones de gravedad, por lo que, tras la revisión correspondiente, se retiró del sitio por sus propios medios a bordo de otra unidad.

Autoridades exhortaron a los conductores de transporte de carga y automovilistas en general a evitar manejar en condiciones de fatiga, respetar los tiempos de descanso y mantener la atención al volante para prevenir accidentes. Asimismo, se recomendó extremar precauciones al transitar por la zona, debido a las labores que se realizan para el retiro de la unidad y la reparación de la infraestructura dañada.