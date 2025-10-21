Camioneta se estrella contra mueblería en avenida Reforma; conductor iba ebrio

El joven conductor perdió el control al manejar a exceso de velocidad y terminó incrustado en el negocio, causando severos daños materiales

Pese a la fuerza del impacto, que dejó cuantiosos daños en el inmueble, el conductor salió prácticamente ileso. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Pese a la fuerza del impacto, que dejó cuantiosos daños en el inmueble, el conductor salió prácticamente ileso. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente registrado la madrugada del domingo dejó severos daños materiales en una conocida mueblería ubicada sobre la Avenida Reforma, luego de que una camioneta Ford F-150 modelo 2024 se estrellara de lleno contra el frente del establecimiento.

El conductor, identificado como Diego, circulaba a exceso de velocidad por la calle Fidel Velázquez en dirección de oriente a poniente, cuando perdió el control al llegar al entronque con Reforma y terminó impactándose contra la fachada de “Folys Muebles”.

El choque ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada y provocó un gran susto al velador del negocio, quien relató haber escuchado un estruendo mientras realizaba su recorrido de vigilancia. Al revisar el lugar, encontró la camioneta completamente incrustada en el local.

Pese a la fuerza del impacto, que dejó cuantiosos daños en el inmueble, el conductor salió prácticamente ileso. Testigos indicaron que descendió del vehículo por su propio pie, lo que consideraron un verdadero golpe de suerte.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio y confirmaron que el joven se encontraba en evidente estado de ebriedad, motivo por el cual fue detenido y trasladado a las instalaciones de la corporación.