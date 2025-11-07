Concluye con éxito el plan de acompañamiento ‘Hecho en Nuevo Laredo, Hecho con el Corazón’

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y su Dirección de Comercio, Empleo y PYMES, concluyó con éxito el Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo, Hecho con el Corazón”, una estrategia impulsada para fortalecer las capacidades empresariales de emprendedores y MIPyMES locales.
Durante este ciclo formativo, que se desarrolló a lo largo de tres sesiones, se ofrecieron contenidos clave enfocados en marketing tradicional, neuroventas y expansión comercial, con la participación de especialistas en cada materia. Las sesiones fueron impartidas por el Ing. Adeodato Torres Acosta, la Dra. Claudia Lizbeth Zamora Pérez y el Ing. Juan Eliud Martín Cienegas Jurado, quienes compartieron herramientas prácticas y conocimientos aplicables para el crecimiento de los negocios.
Aunque la participación se llevó a cabo en diferentes fechas, 43 emprendedores locales concluyeron el programa de manera integral, consolidándose como la primera generación de este plan que busca impulsar el talento y la competitividad del sector productivo local. La última jornada, celebrada el 4 de noviembre, incluyó la ceremonia de graduación, en la que se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los participantes.
Este programa forma parte de la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico para promover el crecimiento sostenible del ecosistema emprendedor, a través de la capacitación especializada, el acompañamiento técnico y la vinculación estratégica con los sectores público y privado.
El éxito de este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno de Nuevo Laredo y de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal con la creación de políticas públicas que fortalezcan el emprendimiento, impulsen la innovación y generen más oportunidades de desarrollo para todas y todos.
Con acciones como esta, Nuevo Laredo avanza con paso firme hacia la construcción de una ciudad de talento, emprendimiento y progreso.