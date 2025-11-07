Concluye con éxito el plan de acompañamiento ‘Hecho en Nuevo Laredo, Hecho con el Corazón’

Son 43 emprendedores locales los que concluyeron el programa de manera integral, consolidándose como la primera generación de este plan que busca impulsar el talento y la competitividad del sector productivo local. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y su Dirección de Comercio, Empleo y PYMES, concluyó con éxito el Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo, Hecho con el Corazón”, una estrategia impulsada para fortalecer las capacidades empresariales de emprendedores y MIPyMES locales.

Durante este ciclo formativo, que se desarrolló a lo largo de tres sesiones, se ofrecieron contenidos clave enfocados en marketing tradicional, neuroventas y expansión comercial, con la participación de especialistas en cada materia. Las sesiones fueron impartidas por el Ing. Adeodato Torres Acosta, la Dra. Claudia Lizbeth Zamora Pérez y el Ing. Juan Eliud Martín Cienegas Jurado, quienes compartieron herramientas prácticas y conocimientos aplicables para el crecimiento de los negocios.

Aunque la participación se llevó a cabo en diferentes fechas, 43 emprendedores locales concluyeron el programa de manera integral, consolidándose como la primera generación de este plan que busca impulsar el talento y la competitividad del sector productivo local. La última jornada, celebrada el 4 de noviembre, incluyó la ceremonia de graduación, en la que se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los participantes.

Este programa forma parte de la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico para promover el crecimiento sostenible del ecosistema emprendedor, a través de la capacitación especializada, el acompañamiento técnico y la vinculación estratégica con los sectores público y privado.

El éxito de este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno de Nuevo Laredo y de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal con la creación de políticas públicas que fortalezcan el emprendimiento, impulsen la innovación y generen más oportunidades de desarrollo para todas y todos.

Con acciones como esta, Nuevo Laredo avanza con paso firme hacia la construcción de una ciudad de talento, emprendimiento y progreso.