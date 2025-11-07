Declara Perú persona non grata a Sheinbaum por asilo otorgado a Betssy Chávez

La decisión del congreso peruano se aprobó con 63 votos a favor; México rechazó la medida y negó haber intervenido en los asuntos internos peruanos

México defendió el asilo que otorgó a Chávez, y consideró que la decisión unilateral de Lima de romper relaciones es “excesiva” y “desproporcionada”. [AP]

LIMA.- El Congreso peruano declaró el jueves persona non grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en rechazo a lo que legisladores calificaron como una “reiterada injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano después de que México decidió otorgar asilo a la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez.

La decisión legislativa fue adoptada por 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones tras un debate en que congresistas de derecha argumentaron que la mandataria mexicana ha mantenido una “posición hostil” hacia Perú desde que asumió el poder en 2024 al respaldar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Castillo, quien dispuso disolver el Parlamento en diciembre de 2022, fue destituido y permanece detenido por cargos de presunta rebelión y conspiración.

México objetó el jueves la decisión de los congresistas peruanos contra Sheinbaum y dijo en un comunicado, difundido por la Cancillería, que la medida está motivada por “planteamientos falsos”.

“México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú”, señala en comunicado en el que se defiende una vez más el asilo político que se concedió a Chávez.

El gobierno del presidente interino del Perú, José Jerí, rompió relaciones con México esta semana por la decisión del gobierno de Sheinbaum de conceder asilo a Chávez, quien es procesada por el intento de disolución del Congreso en 2022.

El gobierno peruano aún no ha otorgado el salvoconducto que permitiría su salida del país y analiza una respuesta jurídica mientras Chávez permanece en la residencia diplomática mexicana.

“Respaldamos al gobierno que ha roto relaciones con México”, dijo el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras el debate. Agregó que se debatirá en el Parlamento una denuncia contra Chávez que la inhabilitaría para asumir cualquier cargo público.

De acuerdo con el texto de la moción aprobada, la mandataria mexicana “ha desconocido el proceso constitucional” que llevó a la destitución de Castillo y a la asunción de Dina Boluarte, y sus declaraciones constituyen “una inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”.