Detiene ICE a exalcalde de Kansas tras admitir voto siendo no ciudadano estadounidense

Esta imagen, tomada de un video de KAKE, muestra al exalcalde de Coldwater, Joe Ceballos, hablando con periodistas frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Wichita, Kansas, el miércoles 13 de mayo de 2026. (KAKE vía AP)

Esta imagen, tomada de un video de KAKE, muestra al exalcalde de Coldwater, Joe Ceballos, hablando con periodistas frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Wichita, Kansas, el miércoles 13 de mayo de 2026. (KAKE vía AP)

KAMSAS.- El exalcalde de una localidad conservadora de Kansas fue detenido por las autoridades de inmigración el miércoles después de reconocer el año pasado que había votado en elecciones pese a no ser ciudadano estadounidense.

Joe Ceballos, quien nació en México y es residente permanente legal de Estados Unidos, fue detenido durante una reunión en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Wichita, Kansas, informó su abogado, Jess Hoeme. Indicó que Ceballos teme que pueda ser deportado.

Ceballos, de 55 años, renunció como alcalde de Coldwater en diciembre mientras enfrentaba cargos estatales por votar siendo no ciudadano. Durante una entrevista en 2025 cuando buscaba naturalizarse estadounidense, admitió que había votado —al parecer sin saber que los residentes permanentes no tienen permitido hacerlo—, explicó Hoeme.

Ceballos fue acusado de votar ilegalmente, pero se declaró culpable en abril de delitos menores en un acuerdo con el fiscal general de Kansas. Su caso ha llamado la atención del gobierno federal e inspiró a simpatizantes en su comunidad, algunos de los cuales sostenían carteles que decían “apoyamos al alcalde Joe” y “Fuera ICE” mientras Ceballos entraba al edificio federal en Wichita.

“¡Dejen ir a Joe!”, gritaba la multitud.

“ Pensar en lo que podría pasar… es una locura”, comentó Ceballos a los reporteros. “Obviamente estoy nervioso. No sé qué va a pasar. No sé adónde me van a llevar y qué puedo y qué no puedo hacer ahí dentro”.

Un correo electrónico enviado para conocer los comentarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés= no recibió respuesta hasta el momento.

El presidente estadounidense Donald Trump y otros republicanos han estado advirtiendo sobre los peligros de que no ciudadanos voten en elecciones desde el comienzo de la elección presidencial de 2024. Diversas investigaciones, incluso las realizadas por funcionarios electorales republicanos, muestran que el problema es raro.

Este año, Trump ha estado presionando a los republicanos en el Congreso para que aprueben la Ley SAVE, que entre otras cosas exigiría una prueba documental de la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.

El gobierno también ha mejorado significativamente un programa dentro del DHS que verifica la ciudadanía. Al menos 25 estados, la mayoría de ellos con gobiernos republicanos, han utilizado ese sistema para revisar sus padrones electorales .

Ceballos fue traído de México a Estados Unidos por su familia cuando tenía 4 años. Hoeme indicó que los abogados intentarán que un juez de inmigración libere a Ceballos bajo fianza.

Explicó que a Ceballos, a los 18 años, lo animaron a registrarse para votar en ese mismo momento durante una excursión escolar al juzgado del condado Comanche. Ceballos ha dicho anteriormente en entrevistas con reporteros que votó por republicanos.

Ceballos fue elegido alcalde de Coldwater dos veces, una localidad de 700 habitantes, y también formó parte del concejo municipal. Ganó un nuevo mandato en noviembre, pero renunció después que el fiscal general del estado, Kris Kobach, lo acusara de votar sin estar habilitado y de perjurio electoral.

Sin embargo, la oficina de Kobach llegó a un acuerdo con Ceballos. Se declaró culpable de conducta indebida en el proceso electoral, que Hoeme describió como un delito menor similar a alterar el orden público.

“No ha sido declarado culpable de ningún tipo de fraude electoral. No debería haber afectado su estatus migratorio”, añadió Hoeme. “El gobierno de Trump y el ICE se han empeñado en el sinsentido de que es un delincuente”.

Ceballos es una figura popular en Coldwater, donde un anuncio en el periódico The Western Star alentó a la gente a apoyarlo.

“De alguna manera ha podido vivir el sueño americano: venir de absolutamente nada y salir adelante —no sé si hablar de riqueza—, pero levantar un negocio, tener un trabajo y ser una parte productiva de la sociedad”, dijo Ryan Swayze, su amigo de larga data, a la estación de Wichita KAKE-TV.