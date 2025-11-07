El Dólar
Invita Impacta a Torneo Relámpago de Fútbol ‘Gol contra las Adicciones’

El evento se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana

El torneo está abierto para todos los jóvenes que deseen integrarse a esta jornada, ya sea como jugadores o como parte del público que apoye a sus equipos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA) invita a las y los jóvenes de nivel preparatoria a participar en el Torneo Relámpago de Futbol “Gol contra las Adicciones”, una actividad deportiva que busca fomentar la sana convivencia, el trabajo en equipo y la prevención de conductas de riesgo a través del deporte.

El evento se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, en las canchas del Tecmilenio, donde los equipos participantes podrán demostrar su talento y pasión por el futbol en un ambiente lleno de energía, compañerismo y espíritu deportivo.

El torneo está abierto para todos los jóvenes que deseen integrarse a esta jornada, ya sea como jugadores o como parte del público que apoye a sus equipos. Las inscripciones pueden realizarse directamente con el equipo del Instituto IMPACTA o mediante el formulario disponible en línea, al cual se puede acceder a través del código QR incluido en el material de difusión.

El director general de IMPACTA, Hugo Magaña, destacó que esta iniciativa forma parte de las estrategias del Gobierno Municipal para promover actividades que alejen a la juventud de las adicciones y fortalezcan los valores de respeto, disciplina y esfuerzo.

Estas acciones se realizan gracias al impulso de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien, a través del Gobierno de Nuevo Laredo, continúa implementando programas que fomentan estilos de vida saludables y espacios de recreación segura para la juventud.

Con este tipo de actividades, IMPACTA reafirma su compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones, apostando por el deporte como una herramienta efectiva para la prevención y el desarrollo social.

