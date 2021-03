Concesionarios incluyen en rutas camiones 2019

NUEVO LAREDO, TAM. – Entre las 110 unidades del transporte público que actualmente recorren las rutas autorizadas, hay cuando menos 25 unidades nuevas.

Aun cuando no son unidades último modelo, si hay que reconocer que son camiones modelo 2019 en perfectas condiciones y que vienen a mejorar el servicio a las diversas rutas, comentó Víctor Galindo, Delegado de Transporte Público en la ciudad.

“Es un esfuerzo de los concesionarios que hay que reconocer, aunque ellos también aceptan que al final es mejor traer una unidad en condiciones aceptables, que estar invirtiendo en reparaciones y piezas para las unidades que ya tienen varios años en las rutas”, agregó el delegado.

Este día en la avenida Reforma, el delegado y dos trabajadores realizaban inspección es de rutina en algunos camiones del transporte público, la idea era constatar que todos los usuarios llevaban consigo el cubre bocas respectivo, indicó.

Los operadores tienen la instrucción de no permitir el acceso a las unidades de las personas que no porten cubre bocas, pero también es importante la cooperación de los usuarios para que en caso de que una unidad lleve más pasaje no lo aborden, al igual que cuando observen que hay pasajeros sin este artículo, concluyó.