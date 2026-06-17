Con rally en el 5to. inning Leones se adelanta en la serie en Nuevo Laredo

Los yucatecos se aprovecharon de 5 anotaciones en la 5ta. entrada para asegurar el triunfo 9-2 sobre Tecos

Nuevo Laredo, Tam.- En noche de tres producciones para Eduardo Torrealba y buena exhibición sobre la loma del dominicano Esmil Rogers para ganar su primer juego de la temporada, este martes en el Parque La Junta Leones de Yucatán comenzó con el pie derecho la serie de mitad de semana al superar 9 carreras por 2 a Tecos de los Dos Laredos.

El duelo de abridores se relacionó directamente con el score final. Esmil Rogers (1-4, 8.19) caminó seis entradas completas de una carrera, seis imparables y cinco abanicados para lograr su primera victoria del calendario. Por los Binacionales, el texano Tyler Ivey (5-4, 6.31) cayó en 4.2 innings de seis anotaciones limpias, cuatro ponches, once hits permitidos y dos bases por bolas a su registro.

Yucatán (18-33) atacó desde el comienzo de la jornada y se puso al frente 1-0 con doblete de Alfonso Rivas al jardín derecho y sencillo productor de Yusniel Díaz al sector izquierdo.

Para el cuarto rollo la visita se colocó 3 por 0 con hit remolcador de Eduardo Torrealba al bosque central, anotando Alonso Gaitán y Breyvic Valera quienes dispararon hits consecutivos al mismo jardín de en medio al comienzo de la entrada.

El momento grande para los melenudos llegó en el quinto acto frente al abridor Tyler Ivey y el joven poblano Diego Hernández. En total, los nueve ofensivos se pararon en la caja de bateo para encajar cinco anotaciones más (tres para Ivey y dos para Hernández) con sencillo productor de una de parte de Eduardo Torrealba, uno más de Dalton Guthrie para otra rayita y doblete al central de Alfonso Rivas para producir un par de anotaciones. Vía error del jardinero derecho, Alonso Gaitán anotaba la primera de esas cinco carreras.

Por los Dos Laredos (21-31), Harold Ramírez se encargó de producir las dos anotaciones del encuentro con sus hits 79 y 80 de la campaña. En la sexta entrada ante el abridor visitante con doble por el bosque derecho remolcaba a Jonathan Araúz; y con infield hit a las paradas cortas frente a Eury Ramos en el octavo rollo, hacía timbrar a Ariel Sandoval.

Leones hizo el daño final en la novena tanda para colocar el 9-2 definitivo frente al neolaredense Ricardo Chapa. Con sencillo al jardín izquierdo Breyvic Valera se encargó de remolcar a Alonso Gaitán, quien después de dos tercios había disparado doble por la segunda almohadilla.

Adolfo Ramírez (0.1IP, 1K), Michael Gomez (1.0IP), Erick Rodríguez (1.0IP) y el zurdo Gilberto Luna (1.0IP, 1K) también relevaron por los de la frontera. Los sureños presentaron desde su bullpen a Jake Sanchez (1.0IP, 1H, 1K) y a Colten Brewer (1.0IP, 1H).

Este miércoles 17 de junio la serie continúa en el Uni-Trade Stadium a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos) con duelo entre el zurdo visitante Jared Wheterbee (1-0, 4.70) ante el diestro local Adrian de Horta (0-1, 6.75). Para las damas se mantiene la promoción de 2 por 1 en Boletomovil.com y taquilla a partir de las 12 de la tarde, además de que podrán disfrutar de la ‘Ladies and Antro Night’ con diversas amenidades antes, durante y después del juego.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E YUC 1 0 0 2 5 0 0 0 1 9 16 0 TECOS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 10 2

PG: Esmil Rogers (1-4, 8.19); PP: Tyler Ivey (5-4, 6.31); SV: No hubo; HR: No hubo.