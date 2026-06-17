Reportan una muerte tras el avionazo en Laredo, Texas

Laredo, Tx.- Autoridades de Laredo, Texas, reportaron la muerte de una persona tras el avionazo de anoche en el Loop 20.

Además se tiene el registro de al menos cinco personas que están siendo atendidas tras resultar heridas.

Se prevé que en las siguientes horas se efetué una rueda de prensa para dar a conocer más detalles de este hecho que ayer generó una respuesta masiva de las diferentes corporaciones en esta frontera.

🚧 ¡Loop 20 cerrado la mayor parte del día! 🚧

“Debido al accidente de avión que tuvimos anoche, el Loop 20 estará cerrado desde Saunders hacia el sur y la autopista 359 hacia el norte. Todo el tráfico será redirigido a varias calles lejos del Loop. Algunas partes de Clark y otras carreteras de acceso circundantes también se verán afectadas. El cierre estará en su lugar la mayor parte del día. Entendemos las molestias y los retrasos de tráfico que esto causará. Solicitamos su paciencia durante esta breve interrupción mientras las agencias federales juntan el accidente e investigan la escena de la aeronave. Publicaremos actualizaciones a medida que avance el día. Gracias. Gracias”, posteó en su red de facebook el Departamento de Policía.

Videos Cortesía: Abitsua Rubio