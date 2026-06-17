Barra de Abogados respalda a alumno que representará a NLD en concurso estatal de oratoria

Jorge Luis Miranda Niño visitó la Escuela Don José de Escandón y Helguera para motivar al estudiante Pharrell Ovidio Lozano Gómez, quien participará en Ciudad Victoria

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.— La Barra de Abogados Asociación Civil de Nuevo Laredo, encabezada por su presidente, el licenciado Jorge Luis Miranda Niño, visitó la Escuela Don José de Escandón y Helguera, ubicada en la colonia El Campanario, al poniente de la ciudad, para brindar respaldo y motivación a un alumno que pondrá en alto el nombre de Nuevo Laredo.

El presidente de la Barra de Abogados acudió especialmente para platicar con el estudiante Pharrell Ovidio Lozano Gómez, alumno de 5° “A”, quien representará a Nuevo Laredo en el concurso de oratoria que se llevará a cabo en la capital del estado, Ciudad Victoria, este jueves 18 de junio.

Durante la visita, Jorge Luis Miranda Niño reconoció el talento, la disciplina y el esfuerzo del menor, destacando la importancia de apoyar a la niñez y juventud que participa en actividades académicas, culturales y de formación personal.

Como parte de este respaldo, el presidente de la Barra de Abogados anunció que apoyará con viáticos para la estancia del alumno en Ciudad Victoria, con el propósito de contribuir a que pueda participar en este importante evento estatal.

Miranda Niño sostuvo una charla cercana con Pharrell Ovidio, a quien compartió consejos sobre expresión, seguridad, postura y manejo de la voz al momento de presentarse ante un público. Recordó que durante su etapa de preparatoria también participó en concursos de oratoria, experiencia que le permitió entender la importancia de hablar con claridad, firmeza y confianza.

“Participar en un concurso de oratoria no solo es pararse frente a un público; es aprender a expresar ideas, defender pensamientos y vencer los nervios. Pharrell tiene una gran oportunidad de representar con orgullo a Nuevo Laredo”, expresó Jorge Luis Miranda Niño durante su visita.

El presidente de la Barra de Abogados resaltó que este tipo de actividades fortalecen la formación de los estudiantes y merecen el acompañamiento de la sociedad civil, ya que detrás de cada alumno destacado también hay maestros, padres de familia y una comunidad educativa que impulsa su desarrollo.

La visita a la Escuela Don José de Escandón y Helguera forma parte de las acciones de cercanía social que la Barra de Abogados de Nuevo Laredo ha venido realizando en distintos sectores del municipio, apoyando causas educativas, comunitarias, deportivas y sociales.

Finalmente, Jorge Luis Miranda Niño deseó éxito a Pharrell Ovidio Lozano Gómez en su participación estatal, reiterando que Nuevo Laredo estará bien representado por un alumno talentoso, preparado y con muchas ganas de salir adelante.