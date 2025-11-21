Colisionan dos vehículos durante giro en bulevar Universidad sin lesionados

Tránsito municipal tomó conocimiento del choque y retiró las unidades tras descartar personas lesionadas en el percance

Tras la colisión, elementos de Tránsito realizaron las entrevistas, levantaron el parte correspondiente y ordenaron el retiro de los vehículos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, elementos de Tránsito realizaron las entrevistas, levantaron el parte correspondiente y ordenaron el retiro de los vehículos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el cruce de bulevar Universidad y la calle Juan Sánchez dejó daños materiales y la intervención de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, luego de que dos unidades colisionaran durante una maniobra de vuelta.

De acuerdo con el reporte oficial, un Nissan March modelo 2024, conducido por Luis Javier, de 33 años, circulaba de oriente a poniente cuando ocurrió el impacto. El automovilista declaró a los agentes que “al momento de dar vuelta no alcancé a mirar el vehículo y lo impacté”.

La otra unidad involucrada fue un Dodge Charger modelo 2012, manejado por Gloria Olivia, de 44 años, quien aseguró que “yo circulaba por bulevar Universidad y él se me atravesó impactando mi vehículo”.

Tras la colisión, elementos de Tránsito realizaron las entrevistas, levantaron el parte correspondiente y ordenaron el retiro de los vehículos para restablecer la circulación en la zona. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al realizar giros y cruces en avenidas de alta afluencia como el bulevar Universidad, con el fin de evitar este tipo de incidentes.