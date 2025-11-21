Eliminan enjambres de abejas frente a dos escuelas para proteger a comunidad escolar

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos intervinieron en la cuadra 3600 de la calle Iturbide, donde se localizaron dos enjambres de abejas que representaban un riesgo directo para alumnos del jardín de niños Beatriz Lugo de González y de la escuela primaria Justo Sierra. Ambos planteles habían restringido actividades desde un día antes debido al comportamiento agresivo de los insectos.

Los enjambres se encontraban en árboles en dos domicilios frente a los planteles escolares. El primero medía aproximadamente dos metros y estaba a cinco metros de altura; el segundo, de alrededor de un metro, se ubicaba a siete metros. Directivos escolares reportaron que el miércoles los niños no pudieron salir al recreo, y el jueves se suspendieron clases ante el riesgo de picaduras múltiples, tanto para estudiantes como para vecinos.

Protección Civil informó que, aunque en la mayoría de los casos los panales son rescatados y trasladados por apicultores para preservar a las abejas, en esta ocasión no fue posible aplicar el protocolo de reubicación debido a la cercanía de los enjambres con áreas transitadas y a la alta concentración de menores en la zona. El comportamiento defensivo de los insectos incrementó el peligro, por lo que se procedió a la eliminación controlada.

Como parte del operativo, el personal inspeccionó los accesos, acordonó la zona y utilizó trajes especializados para actuar sin exponer a la comunidad escolar. Tras neutralizar los enjambres, se retiraron los restos de los panales para evitar que las abejas regresaran.

Protección Civil recordó a la ciudadanía que no debe intentar retirar panales por cuenta propia y recomendó reportar cualquier enjambre detectado cerca de viviendas, escuelas o espacios públicos, ya que la manipulación sin capacitación puede volver a las abejas agresivas y generar un riesgo mayor.