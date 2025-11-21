Chelsea y Barcelona empatan 1-1 en la Champions femenina; Bayern vence al colista PSG

Ambos equipos firmaron un 1-1 que frenó la racha española y mantiene ajustada la lucha clasificatoria

Ellie Carpenter (2da de derecha a izquierda), del Chelsea, festeja luego de marcar el primer tanto ante Barcelona, el jueves 20 de noviembre de 2025, en un encuentro de la Liga de Campeones femenina (AP Foto/Kin Cheung)

Ellie Carpenter (2da de derecha a izquierda), del Chelsea, festeja luego de marcar el primer tanto ante Barcelona, el jueves 20 de noviembre de 2025, en un encuentro de la Liga de Campeones femenina (AP Foto/Kin Cheung)

LONDRES.- Chelsea y Barcelona intercambiaron goles en la primera mitad y terminaron empatando 1-1 el jueves, con lo que ambos equipos se mantuvieron invictos en la Liga de Campeones Femenina.

Chelsea pensó que tenía un gol de ventaja a los 83 minutos con un cabezazo de la suplente Catarina Macario, pero la acción fue anulada por fuera de juego y el equipo de Sonia Bompastor terminó la noche en sexto lugar con ocho puntos en cuatro partidos.

Ellie Carpenter anotó a los 16 en Stamford Bridge, pero la ventaja de Chelsea fue efímera. Ewa Pajor igualó para las visitantes ocho minutos después.

Barcelona lidera la clasificación de 18 equipos, igualado en 10 puntos con Lyon. El empate detuvo la racha de tres victorias consecutivas del conjunto español en la competición de clubes de élite en Europa.

Los cuatro primeros entran en los cuartos de final y los equipos ubicados del quinto al duodécimo se unen a lun repechaje, mientras que los seis últimos son eliminados.

También el jueves, Bayern Múnich venció a Paris Saint-Germain por 3-1 en la capital francesa. PSG está en último lugar y ha perdido sus cuatro partidos de la Liga de Campeones. Bayern subió al quinto puesto.

En Bélgica, la Roma obtuvo su primer punto en la fase de liga con un empate 1-1 ante OH Leuven. Atlético de Madrid aplastó a Twente 4-0 en Holanda.