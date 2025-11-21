Fallece chofer en incendio de tráiler tras salirse de la carretera Monterrey–Nuevo Laredo

El vehículo chocó contra un vado y ardió por completo, mientras autoridades investigan posibles causas del percance

Personal de bomberos logró sofocar las llamas y posteriormente permitió el ingreso de peritos para el levantamiento del cuerpo y la documentación técnica de la escena. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un chofer perdió la vida la madrugada de este jueves luego de que el tráiler que conducía saliera de la carretera, chocara contra un vado y se incendiara en el kilómetro 178 de la vía libre Monterrey–Nuevo Laredo, informaron autoridades de emergencia.

El accidente ocurrió cuando un tractocamión Freightliner Cascadia modelo 2019, perteneciente a la empresa Transportes FEMA y cargado con alrededor de 15 toneladas de piezas automotrices, circulaba rumbo a Nuevo Laredo. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se salió de la cinta asfáltica por causas aún no determinadas y se estrelló de frente contra un vado, lo que provocó el incendio inmediato de la unidad.

El conductor, identificado como Francisco Javier, de 39 años de edad, quedó atrapado dentro de la cabina y murió calcinado antes de que los cuerpos de emergencia pudieran arribar al lugar. La intensidad del fuego consumió por completo la parte frontal del tráiler, dificultando cualquier intento de rescate.

Elementos de la Guardia Estatal, Bomberos de Rescate, Protección Civil, Guardia Nacional en su división Carreteras, así como Policía de Investigación y Servicios Periciales atendieron el siniestro.

Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que provocaron la salida del camino, a fin de determinar si intervinieron factores mecánicos, de carga o condiciones del tramo carretero.