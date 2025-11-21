Lanza Municipio convocatoria a la ‘Excelencia Digital 2025’

Con el propósito de reconocer el desempeño académico de estudiantes destacados mediante la entrega de equipos electrónicos

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, explicó que este apoyo está dirigido a alumnos de excelencia académica que cursan cuarto grado de primaria y primer grado de secundaria, pertenecientes a escuelas públicas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, emitió la convocatoria del programa “Excelencia Digital 2025”, dirigida a directores de planteles educativos públicos del municipio, con el propósito de reconocer el desempeño académico de estudiantes destacados mediante la entrega de equipos electrónicos.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, explicó que este apoyo está dirigido a alumnos de excelencia académica que cursan cuarto grado de primaria y primer grado de secundaria, pertenecientes a escuelas públicas de la localidad incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

“En Nuevo Laredo seguimos demostrando que nuestro compromiso con la educación no es discurso, es acción; el programa ‘Excelencia Digital 2025’ es una prueba más de que cuando se trata de apoyar a nuestras niñas, niños y jóvenes, avanzamos con decisión, responsabilidad y resultados”, señaló la alcaldesa.

Las solicitudes se realizarán exclusivamente en línea, que todo trámite es gratuito y que la postulación no garantiza la obtención del equipo electrónico, ya que los dictámenes dependerán de la documentación presentada y la disponibilidad presupuestal.

En esta convocatoria podrán participar los dos alumnos (as) con mejor aprovechamiento escolar del primer parcial del ciclo escolar 2025–2026 de cada grupo de cuarto grado de primaria y primer grado de secundaria y estudiantes mexicanos pertenecientes a escuelas públicas de Nuevo Laredo.

Los directores deberán cargar en formato PDF y en el orden establecido: acta de nacimiento, CURP del alumno(a) y constancia de estudios del ciclo escolar 2025–2026, firmada y sellada por la dirección del plantel.

Se advierte que, si durante el proceso se detecta información falsa o alteración de documentos, el apoyo será cancelado y se dará aviso a las autoridades correspondientes.

El registro estará disponible del 10 al 27 de noviembre de 2025, las 24 horas del día en la página oficial del Gobierno Municipal.

Los pasos para registrarse son: ingresar a www.nld.gob.mx, seleccionar el apartado Excelencia Digital 2025, elegir en tipo de apoyo: “Excelencia Digital 2025”, llenar los campos requeridos, cargar la documentación completa en PDF y descargar la Ficha de Registro, que servirá como comprobante.