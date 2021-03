CME contratará a supervisores

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el proceso electoral 2021 en puerta, el Consejo Municipal Electoral de Nuevo Laredo está en busca de supervisores y asistentes electorales para las elecciones a celebrarse el próximo 6 de junio.

César Eugenio Hernández, consejero presidente del Consejo dijo que este fin de semana, el Consejo lanzó la convocatoria con la cual ofrece empleo a personas para desempeñarse en este cargo.

“Si quieren postularse para el empleo se pide a los aspirantes que se cumplan algunos requisitos legales y administrativos como la edad y el nivel de educación, este trabajo es remunerado y la convocatoria estará vigente del 20 al 29 de marzo”, manifestó.

Detalló que algunos de los requisitos son ser mayor de 18 años de edad, no tener más de 60 años de edad, ser mexicano, nivel mínimo educativo de secundaria, contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las funciones del cargo.

“También se les pide no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral y no haber participado como representante de partido político con registro vigente o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres años; así como no ser representante de algún candidato independiente”, señaló.

Hernández, agregó que las personas interesadas pueden registrarse en https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx/loginSEyCAE .