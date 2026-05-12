Tumba tormenta ocho árboles y genera apagones: Protección Civil

El fenómeno meteorológico se registró en la madrugada de este lunes. [Protección Civil y Bomberos/Cortesía]

El fenómeno meteorológico se registró en la madrugada de este lunes. [Protección Civil y Bomberos/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.– La tormenta registrada durante la madrugada de este lunes en Nuevo Laredo, dejó como saldo la caída de al menos ocho árboles además de apagones momentáneos en distintos sectores de la ciudad, informó el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos.

El funcionario explicó que el fenómeno meteorológico ya había sido pronosticado desde días previos, por lo que se mantuvo informada a la ciudadanía sobre la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

“Tal vez nosotros, como seres humanos, no podemos detener estas lluvias o los vientos fuertes, pero sí podemos estar preparados y prevenidos para este tipo de situaciones. Eso ha permitido que la ciudadanía responda y que no tengamos llamados por automovilistas varados”, expresó Fernández Díez de Pinos.

Así mismo dijo que, aunque se contemplaba la posibilidad de caída de granizo, finalmente éste no se presentó y que las precipitaciones pluviales no generaron inundaciones severas debido a los trabajos preventivos realizados por el Gobierno Municipal en la limpieza y mantenimiento de drenes pluviales, boca tormentas y vados, acciones impulsadas por la actual administración.

El director de Protección Civil y Bomberos detalló que las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de entre 65 y 80 kilómetros por hora entre las 3:15 y las 3:45 de la madrugada, provocando la caída de árboles y daños menores como desprendimiento de lonas espectaculares, mientras que las labores de atención se realizaron de manera coordinada con Servicios Públicos Primarios, Obras Públicas así como Tránsito y Vialidad, permitiendo que la ciudad continuara operando sin afectaciones mayores.

También hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, ya que durante los próximos días continuarán las altas temperaturas y, en la siguiente semana, se prevé la llegada de otro núcleo de lluvia a la región.