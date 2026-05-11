Lucen camposantos coloridos en el Día de las Madres

Visitantes llenaron de flores y globos las tumbas donde reposan los restos de sus familiares

Nuevo Laredo, Tam. – Como cada año, en el Día de las Madres, los cementerios en Nuevo Laredo lucieron coloridos por los arreglos florales y globos.

Ejemplo de ello es el Panteón Municipal Antiguo, donde las tumbas estuvieron concurridas por familiares que acudieron a visitar a todas aquellas madres que se han adelantado en su viaje al reino de Dios.

Este 10 de mayo se apreciaba cómo una gran cantidad de ciudadanos visitaban las criptas de sus madres, abuelas, hermanas, mujeres que dejaron huella y son extrañadas.

En el recorrido realizado por este medio informativo, vimos a varios visitantes que realizaron limpieza de la última morada de sus madres, sentándose a la sombra para platicar y recordar a quien en vida los llenó de amor y felicidad.

En la tumba de Doña Juanita Camarena, pudimos saludar a una de sus hijas, quien con cariño y delicadeza, adornaba la última morada de su madre, con hermosas flores amarillas, al mismo tiempo de disfrutar un momento bajo la sombra y la tranquilidad del camposanto.

Este día 10 de mayo, para muchos es sin duda inolvidable, de muchos recuerdos, mucho dolor, pero al mismo tiempo de alegría, porque se recuerda a esa mujer que, aparte de darnos la vida, nos dio su tiempo, amor, comprensión y cariño.