Disfrutan miles de familias exitoso festival del Día de las Madres

Nuevo Laredo, Tam.- Con una asistencia de más de 12 mil personas y un ambiente lleno de alegría, música y convivencia familiar, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo celebraron con gran éxito el Festival del Día de las Madres 2026, realizado en la Explanada de la Independencia, donde miles de madres neolaredenses disfrutaron de una noche inolvidable encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal.

Durante el evento, las autoridades municipales convivieron con las asistentes y refrendaron el compromiso de seguir impulsando espacios de unión y reconocimiento para las familias de Nuevo Laredo, especialmente para las madres, quienes representan el corazón de los hogares neolaredenses.

“Hoy celebramos a las mujeres que con amor, fortaleza y entrega sostienen a nuestras familias y construyen una mejor sociedad. Este festival es un reconocimiento sincero para todas las mamás de Nuevo Laredo, porque su esfuerzo diario merece ser celebrado en grande”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, destacó que este festejo fue preparado con especial cariño para brindar momentos de felicidad y convivencia familiar.

“Queríamos que cada mamá se sintiera apapachada, reconocida y acompañada en esta noche tan especial. Nos llena de alegría ver a tantas familias reunidas disfrutando de esta celebración hecha con mucho corazón para ellas”, señaló.

La fiesta inició con toda la energía, ritmo y sabor de Los Reyes Locos, quienes pusieron a bailar a las familias asistentes con su característico estilo tropical y cumbiero.

Posteriormente, el escenario se llenó del romanticismo y sentimiento norteño con la presentación estelar de El Poder del Norte de Arturo Buenrostro, agrupación que hizo cantar y emocionar al público con sus grandes éxitos.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la tradicional rifa de regalos, en la que decenas de madres resultaron ganadoras de atractivos premios como recámaras, salas, televisores, refrigeradores, estufas y diversos artículos para el hogar, generando emoción y entusiasmo entre las asistentes.

El Festival del Día de las Madres 2026 reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Nuevo Laredo de seguir fortaleciendo la convivencia familiar y reconocer el invaluable papel que desempeñan las madres en la construcción de una sociedad más unida y solidaria.

Con eventos gratuitos, accesibles y pensados para las familias, el Gobierno Municipal continúa promoviendo espacios de esparcimiento y celebración que fortalecen el tejido social y generan momentos memorables para las y los neolaredenses.