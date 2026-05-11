Fortalecen infraestructura y seguridad, desarrollo de la frontera norte de Tamaulipas: Américo

Villarreal Anaya mencionó el liderazgo nacional de Tamaulipas en el cruce de mercancías vía terrestre y por ferrocarril en la frontera norte, destacando a Nuevo Laredo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El trabajo diario y la implementación de una estrategia de seguridad en coordinación con el gobierno federal, así como el impulso a obras de infraestructura y las acciones para la reconstrucción del tejido social, han permitido fortalecer el dinamismo de la frontera norte de Tamaulipas y consolidar su desarrollo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Tras destacar que Tamaulipas cuenta con una frontera “segura, moderna y competitiva”, el gobernador del Estado indicó que desde la Mesa de Paz, todos los días, se trabaja para atender la seguridad pública y dar cumplimiento a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde la atención a las causas, hasta el reforzamiento y coordinación en equipamiento y labores de inteligencia.

“No es una tarea terminada”, dijo durante el programa “Diálogos con Américo”, este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, pero reconoció que este trabajo ha permitido una reducción significativa en la incidencia delictiva y mejorar la percepción de la ciudadanía, como lo demuestran no solo los indicadores oficiales, sino también las expresiones de las y los tamaulipecos que reconocen mejores condiciones de paz y tranquilidad.

También se refirió al proyecto que está en marcha para construir 15 nuevas Estaciones Seguras, debidamente equipadas, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, lo que permitirá garantizar seguridad, movilidad y condiciones favorables para el intercambio comercial con el mercado norteamericano.

Villarreal Anaya mencionó el liderazgo nacional de Tamaulipas en el cruce de mercancías vía terrestre y por ferrocarril en la frontera norte, destacando a Nuevo Laredo, en donde se moviliza cerca del 70 por ciento del intercambio comercial con Estados Unidos, por lo que se ha reforzado la infraestructura aduanera y logística, como la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México y el equipamiento en los cruces fronterizos con sistemas digitales, rayos X, rayos gamma y equipamiento especializado.

Aunado a las ventajas estratégicas de Tamaulipas, dijo, se impulsa el desarrollo de la frontera norte con la ampliación del Puente Internacional de Libre Comercio en Nuevo Laredo y el despegue del Puerto del Norte de Matamoros.

Mencionó que el potencial energético del estado y las nuevas inversiones del gobierno federal en este sector contribuirán a impulsar el desarrollo de la frontera norte, además del programa de tecnificación de más de 300 mil hectáreas en los distritos de riego 025 y 026 y el impulso a proyectos para la generación de biocombustibles a partir de sorgo rojo, dando un valor agregado a la producción agrícola en beneficio de los hombres y mujeres del campo tamaulipeco.

Villarreal Anaya subrayó que, con respaldo de la presidenta Sheinbaum, Tamaulipas avanza en programas de vivienda, electrificación, agua potable y desarrollo social, destacando de manera especial el programa Vivienda para el Bienestar, en donde Tamaulipas es referente nacional con la construcción de 84 mil nuevas casas.

Durante el programa de este domingo, el gobernador expresó su felicitación a todas las madres de familia de Tamaulipas, con motivo de la celebración de su día, este 10 de mayo, y reconoció el amor, esfuerzo y contribución que hacen todos los días para que sus hijos e hijas salgan adelante.